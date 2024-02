DT suspende a empresas que seguían funcionando en zonas afectadas por incendios

5 de Febrero de 2024

La Dirección del Trabajo (DT) suspendió a tres empresas del cordón industrial El Salto, en Viña del Mar, uno de los más afectados por los incendios en la Región de Valparaíso, que estaban funcionando en condiciones de alto riesgo para sus trabajadores.

Se trata de Reno Chile S.A., Inversiones Siglo XXI y Comercial Virlazal Bascope, mientras que se ratificó la auto suspensión que ya había aplicado Pinturas Tricolor.

En el caso de Comercial Virlazal Bascope la razón de la suspensión fue por riesgo estructural alrededor de la bodega.

Además, otras tres empresas, fuera del sector El Salto, recibieron sanciones de la DT.

La primera es el supermercado Líder Express, en avenida Valparaíso 176, sancionado por no evaluar riesgos y contratar trabajadores con empresas de servicios transitorios incumpliendo normas legales.

La segunda es una estación de servicio Copec que no evaluó riesgos de trabajo, no informó riesgos de emergencia y no evacuó inmediatamente a sus trabajadores. Una tercera es una tienda de conveniencia Pronto Copec, en la misma bencinera, que fue sancionado por no evacuación inmediata.

Asimismo, en pleno proceso de fiscalización en el sector de El Salto se encontraban las empresas Garmendia Macus, ProviMarket, un supermercado Jumbo y un local de Easy.

En los sectores de Reñaca y Miraflores, en tanto, estaban siendo fiscalizados dos locales del supermercado Acuenta.