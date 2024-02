Tohá asegura que investigación por secuestro del militar venezolano “ha logrado avances”

27 de Febrero de 2024

La secretaria de Estado defendió el carácter secreto de la investigación que lleva la Fiscalía para no "favorecer a los secuestradores".

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó este martes que se han producido “avances” en la investigación por el secuestro del militar venezolano Ronald Ojeda, aunque se rehusó a mencionar cuáles eran para “no darle ventaja a los secuestradores”.

“El hecho que no se sepa nada, no quiere decir que no pase nada. Aquí hay un esfuerzo investigativo muy amplio“, aseveró la secretaria de Estado en diálogo con Tele13 Radio.

La jefa de Gabinete manifestó que “tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones (PDI), con el resguardo en las fronteras y con apoyo de lo que ha sido la gestión de Gobierno desde el punto de vista de la seguridad en fronteras, están puesto en que esto se esclarezca”, manifestó la jefa de Gabinete.

La autoridad se refirió también al hecho de que “se le ha exigido transparencia al Gobierno. En estas cosas no puede haber transparencia, así de simple“.

Recalcó que “no es por una razón mañosa, es por el bien de la víctima, para tener resultados más rápido y más efectivos en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. No se puede informar, pero no quiere decir que no pase nada“, recalcó Carolina Tohá.

No darle ventaja a los secuestradores

A continuación sostuvo que “hay avances. No puedo dar ningún dato y quien puede empezar a abrir la información de la investigación es la Fiscalía, no es el Gobierno. Quien lleva a cargo las investigaciones en Chile es la Fiscalía, quien decreta el secreto es la Fiscalía y lo que hace el Gobierno es colaborar con la Fiscalía”, precisó.

La naturaleza de la investigación es no darle ventaja a los secuestradores, que se conozca por dónde va la información. Cada vez que nosotros diéramos el paso de filtrar avances de la investigación, lo que estaríamos haciendo es favorecer a los secuestradores y poner en una condición de vulneración a la víctima”, recalcó.

Sobre el motivo del secuestro del militar venezolano, Carolina Tohá sostuvo que todas las hipótesis “se están investigando seriamente. En todas ellas se está trabajando arduamente y tenemos la convicción de que el trabajo que ha hecho la Fiscalía ha estado realmente con todo el apoyo necesario y que ha logrado avance“, concluyó.

Monsalve confirmó que se pidió equipo 24/7 a la PDI

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que “tuvimos una reunión con el alto mando de la Policía de Investigaciones (PDI) para pedir que tuviera un equipo de investigación las 24 horas y que contara con todos los recursos que se requieran para llevar adelante la investigación“.

Durante una visita a la comuna de Puente Alto, reiteró que “la investigación tiene un carácter de secreto. Y volver a decir que este carácter en el caso particular de los delitos de esta naturaleza tiene como objetivo proteger la vida de las personas que son víctimas“, aseveró.

Añadió que “en segundo lugar, se busca el objetivo principal, que es encontrar a la víctima. Por lo tanto, el gobierno va a ser muy respetuoso con el carácter de secreto que se le ha dado a la investigación“.