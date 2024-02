¿Y dónde está la ANI? Secuestro de militar (r) venezolano puso en la lupa el trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia

24 de Febrero de 2024

Compartir

El secuestro del militar en retiro venezolano Ronald Ojeda la madrugada del miércoles 21 de febrero encendió las alarmas ante la posibilidad de que este ilícito lo hubieran ejecutado miembros de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

La fuga de Ojeda junto a otros militares desde la cárcel en que se encontraba en su país, así como su condición de refugiado político en Chile, provocó que de inmediato surgiera la hipótesis de que Caracas estaba detrás del plagio.

Pero también abrió una serie de interrogantes sobre el trabajo que realiza en nuestro país la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y si tendría que haber contado con antecedentes de la probable presencia de agentes extranjeros y una eventual operación de fuerzas armadas extranjeras en territorio nacional, según se ha planteado como una de las hipótesis tras el secuestro del militar en retiro venezolano.

Las hipótesis del secuestro del militar venezolano y las dudas del trabajo de inteligencia de la ANI

Ante la hipótesis de que el plagio de Ronald Ojeda Moreno, quien fue sacado desde su departamento en Independencia a las 3 de la mañana en ropa interior y maniatado, hubiese sido realizado por agentes del régimen de Nicolás Maduro, el diputado Félix González (PEV) recogió las palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en cuanto a que “están abiertas todas las hipótesis“.

Por lo tanto, hay que ser responsable. Y esto se puede tratar de otro tipo de secuestro relacionado con el narcotráfico, un secuestro extorsivo o la participación de la misma víctima en una organización que no está ajustada la ley”, acotó el diputado del Partido Ecologista Verde y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El ex director de la ANI, Gonzalo Yussef, en tanto, plantea otra mirada sobre esta operación. “Estas cosas no necesariamente las ejecuta gente de otro país. Lo que se suele hacer es que se encarga o se actúa en complicidad con el crimen organizado. Entonces, ante la gran cantidad de venezolanos no me extrañaría que quien planeó esta operación a lo menos se haya apoyado en alguna organización de ese tipo“, teoriza.

Sobre la posibilidad de que la ANI pudiera prever una situación como la del secuestro del ex militar venezolano en su calidad de agencia de inteligencia, no duda en plantear que “creo que no es posible, porque uno no está en condiciones de anticipar un ataque criminal“.

Sin ser clarividente, es claro el móvil político del secuestro, y lo que se le debe exigir a las autoridades es firmeza frente a una agresión. Más que prever un hecho criminal, creo que la responsabilidad de la ANI va por el lado de la reacción frente al hecho, y yo creo que ha sido débil”, complementó el ex director de la institución.

Elucubraciones irresponsables

Respecto del silencio de la agencia ante lo ocurrido, el diputado Félix González aseveró que, a su juicio, hay tres opciones.

“Una es que hubo un secuestro por parte de un organismo de inteligencia extranjera y la ANI no sabía. La alternativa dos es que los secuestradores no sean parte de un organismo de este tipo, y por lo tanto la agencia no tiene por qué saber del asunto. Y la tercera opción es que la ANI sí sepa del tema y no tiene por qué revelar esa información de manera pública, porque para que funcione bien una agencia de inteligencia tiene que tener algunos resguardos”.

“En todo caso, me parece que todas estas elucubraciones hasta cierto punto pueden llegar a ser irresponsables. Sobre todo si uno empieza a generar hipótesis más allá de la información que se tiene hasta el momento. Pero que el Ejecutivo de Venezuela no diga nada, hace que mantengamos abierta la hipótesis más preocupante, que es que agentes de otro Estado estén operando dentro de Chile“, alertó.

En cuanto a si la agencia se vincula con tareas de resguardo de refugiados políticos, como el ex militar venezolano secuestrado, el ex director de la ANI precisa que “no es algo que corresponde a los servicios de inteligencia. Si hay un peligro evidente, serán las policías las que recibirán encargos desde el Ministerio de Interior, pero no es como un plan de protección de testigos”.

“No es como la CIA”

El diputado complementa la idea y aclara que “la gente se imagina la agencia algo como la CIA en las películas, pero la realidad es que trabaja con información oportuna, veraz y útil“.

“Los que tienen información sobre los extranjeros, incluyendo a los refugiados, son la Policía de Investigaciones y el Servicio de Migraciones. De hecho, si alguna comisión de la Cámara de Diputados quisiera revisar las visas de personas refugiadas, no invitaría a nadie de la ANI“, aseguró.

En cuanto a la Ley de Inteligencia que permanece desde hace cinco años en el Congreso, Félix González, sostuvo que “yo esperaría que el Gobierno le dé urgencia y prioridad a la modernización, porque no podemos esperar años para mejorar la inteligencia en Chile. El Gobierno debería ingresar una indicación sustitutiva a ese proyecto para adecuarse a la nueva realidad”.

No obstante, Gonzalo Yussef tuvo una opinión radicalmente distinta. “El proyecto es pésimo, es un retroceso más que un avance. Hace más engorrosos los procedimientos de interceptaciones, está mal estructurado, es burocrático y se nota que está hecho por personas que no conocen del tema“, dijo enfático.

“Mejor que siga como está ahora“, concluyó.