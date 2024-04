Vigilantes nuevamente en la mira: delincuente le quitó el arma para robar banco en Conchalí

9 de Abril de 2024

El antisocial, con el rostro cubierto, se hizo pasar por un cliente del banco para posteriormente quitarle su arma a uno de los vigilantes del lugar.

Una sucursal del Banco BCI en la comuna de Conchalí, en avenida Forestal, fue escenario de un asalto por parte de un solitario delincuente.

“Ingresa una persona como cliente con su rostro cubierto, usando una mascarilla, quien permanece algunos minutos al interior y con algún elemento que no se logra identificar, intimida al vigilante privado, y le sustrae el arma de fuego“, declaró el coronel de Carabineros Marcos Jiménez a T13.

Tras esto, redujo a los encargados de la seguridad de la sucursal en Conchalí, fue a la caja y escapó con una cantidad indeterminada de dinero.

Jiménez agregó que “con esta arma intimida a distintas cajeras y cajeros que están atendiendo y en seis cajas procede a sustraer dinero. Los mismos funcionarios, sin establecer resistencia, entregan el dinero”.

El uniformado precisó que ya trabajan en la identificación del autor del robo, apuntando que “es un peatón que tiene ciertas características faciales, se nota que es una persona con rasgos extranjeros, tiene una característica de piel, y está totalmente cubierto porque lleva una mascarilla”.

El coronel de Carabineros explicó que “el banco no estaba con tanta gente en el interior, el escape es bastante fluido porque no hay ningún tipo de resistencia. La persona ingresa sola y se retira sola, la persona ingresa a pie, no hay ningún vehículo hasta el momento involucrado”.