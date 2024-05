“Lo llevaron arrastrando”: conscriptos relatan la fatal marcha de instrucción que le costó la vida a Franco Vargas

4 de Mayo de 2024

Las versiones de los soldados conscriptos que fueron parte de la campaña descartan la versión del Ejército sobre la atención médica recibida por Franco Vargas.

Compartir

El pasado 27 de abril, el soldado conscripto Franco Vargas, de 19 años, falleció durante una marcha de instrucción del Ejército en Putre, como parte de un proceso de aclimatación a la altura.

Pero además de la muerte del joven, esta campaña dejó 22 conscriptos con problemas respiratorios, dos de ellos internados en calidad de grave en el Hospital Juan Noé de Arica, al presentar riesgo de amputación de sus extremidades por un shock séptimo.

Ante esto, T13 dio a conocer audios de soldados que participaron en esta fatal marcha y detallaron las circunstancias de la muerte de Franco Vargas.

Uno de ellos relata que Vargas “nunca tuvo que haber salido a la marcha”, ya que “avisó que no iba a volver si iba, no lo pescaron. Después, él, a gritos, pidió que por favor pararan, que se iba a morir. No lo pescaron. No le dieron mayor atención”.

A medida que transcurría la marcha de instrucción, el estado de Franco Vargas empeoró al punto de desplomarse y fallecer en el lugar, sin alcanzar a recibir atención médica, lo que contradice la versión entregada por el Ejército.

“Y ahí él se desplomó. Quedó lejos de cualquier parte que se pudiera evacuar. Lo llevaron arrastrándolo con un brazo en el hombro. Arrastrándolo hasta un punto en cual lo pudieran evacuar. Ahí cerca de la autopista, cuando llegó el camión, pero ya era tarde, no tenía signos vitales, no se movía… Yo mismo lo vi a él estaba desplomado en el suelo”, detalló.

Sin embargo, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Rodrigo Pino, aseguró que Vargas sí recibió atención médica por parte de la institución y que fue llevado con vida al Cesfam de Putre.

“Los antecedentes indican que el soldado Vargas, a los primeros minutos de la marcha habría manifestado que se sentía mal. El enfermero y quien estaba a cargo de la marcha, dispusieron de inmediato su evacuación al puesto de atención especializado que fue instalado en Pacollo para poder brindar el apoyo sanitario a los soldados que se encontraban realizando el periodo de aclimatación”, planteó el alto oficial.

Subsecretaría de FF.AA. confirma que conscriptos se autoinfringieron heridas

Galo Eidelstein, subsecretario de Fuerzas Armadas, además confirmó que otros dos conscriptos del regimiento Huamachuco, unidad a la cual pertenecía Franco Vargas, se autoinfringieron heridas, aunque evitó hablar de intentos de suicidio.

En esta línea, explicó que al menos uno de los involucrados “se autoingirió o intentó autoingirirse algún tipo de daño”.

“Los que estaban presentes ahí lo pararon en esa situación, lo derivaron al hospital y en la revisión se determinó que no tenía ningún tipo de herida en el cuerpo”, agregó el subsecretario.

Sobre estos episodios, Eidelstein sostuvo que “puede ser por un estado de angustia. No hay, taxativamente, la opinión de que hayan querido quitarse la vida. Pero sí intentos de autoagresión”.