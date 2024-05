La alarmante declaración de Nestlé por venta de Nescafé falso: los riesgos y cómo identificar productos adulterados

11 de Mayo de 2024

Nestlé emitió un declaración explicando cómo identificar el producto falso y los riesgos que tiene su consumo.

Compartir

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) alertó sobre la comercialización de un Nescafé falso por vendedores en ferias libres y comercio callejero. En concreto, rellenan y venden un supuesto formato de recarga del producto de Nestlé, con un café instantáneo que no es el original.

Bajo este contexto, clientes y comerciantes establecidos están siendo engañados, puesto que compran el producto pensando que se están llevando el original.

A raíz de esta alarmante situación, el Sernac comenzó un proceso de investigación en conjunto con la Seremi de Salud Metropolitana, con el fin de recopilar antecedentes sobre el origen del café, cómo se distribuye, y también para evaluar qué medidas tomar para atender los reclamos de los consumidores respectivos.

Sumado a ello, solicitarán apoyo al Ministerio Público, con el objetivo de que todas las personas que cometan dicho delito enfrenten la justicia.

Este hecho, de acuerdo a lo dicho por el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, “no afecta solo a la empresa que debe producir con altos estándares los productos alimenticios, sino que es un agravio enorme a pequeñas empresas que, de buena fe, puedan adquirir productos para la comercialización a sus clientes sin saber el daño que puede provocar aquello“.

En esa línea, Herrera hizo un llamado a todos los consumidores a “exigir garantías y verificar la autenticidad de los productos que adquieren”. Mientras que a los minoristas, les recomendó asegurarse de obtener productos de distribuidores legales y certificados, porque “es fundamental que todos los proveedores que hayan adquirido productos falsificados los reporten de inmediato a través de los canales habilitados”.

La declaración pública de Nestlé por venta de Nescafé falso

Con respecto a la reciente alerta realizada por Sernac sobre la comercialización de café falsificado, bajo la apariencia de productos Nescafé, Nestlé emitió una declaración pública para referirse a la situación.

“Hemos sido alertados de la comercialización en diversas ferias libres y establecimientos comerciales de la Región Metropolitana y V región de un producto falsificado, identificado como Recarga Nescafé Tradición en un envase metálico doypack, que no forma parte de nuestro portafolio, no posee número de lote, ni código de barra”, precisó la empresa.

SERNAC.

En este sentido, Nestlé alertó a los consumidores del potencial riesgo para la salud que conlleva adquirir productos falsificados. Lo anterior, debido a “que se desconoce su contenido, así como las condiciones de almacenamiento, vaciado y envasado de este producto, por lo cual existe la posibilidad de contaminación física, química, microbiológica y/o alergénica”.

La empresa recalcó que el producto falsificado sólo afecta al mencionado envase de Nescafé en particular. “En nuestros formatos oficiales de café instantáneo de Nescafé (tarro, vidrio y stick) no se han detectado falsificaciones, por lo cual no reviste ningún riesgo su consumo”, declaró.

Para cerrar, Nestlé llamó a los consumidores que en caso de tener dudas respecto a algún producto, se contacten mediante los canales de comunicación: teléfono 800213006 o al correo electrónico serviciosalconsumidor@cl.nestle.com.