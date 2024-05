Fuente-Alba absuelto: las deficiencias de la fiscalía que inclinó la balanza a favor del general (r)

13 de Mayo de 2024

Desde el tribunal se planteó una serie de cuestionamientos al trabajo de los peritos de la fiscalía, que no consiguieron demostrar la culpabilidad de los imputados más allá de toda duda razonable.

Una serie de cuestionamientos al trabajo realizado por los peritos de la fiscalía efectuó la jueza del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago al leer el veredicto que decretó la absolución del ex jefe del Ejército, Juan Fuente-Alba, y su esposa, Ana María Pinochet.

De acuerdo a lo resuelto de manera unánime por los miembros del tribunal, la fiscalía no logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que el aumento del patrimonio se debió al lavado de activos. De hecho, en la lectura de la sentencia se mencionaron varias “inconsistencias en los informes de los peritos“.

En su sentencia, que leyó la jueza Carolina Escandón, el tribunal manifestó la existencia de “dudas razonables sobre la solidez de la imputación fiscal y respecto de la rigurosidad, seriedad y confiabilidad del análisis patrimonial en el que se basó el Ministerio Público para llevar adelante su acusación”.

La sentencia definitiva será leída el próximo 5 de agosto.

El veredicto absolutorio de Fuente-Alba y Pinochet

Tras la lectura del veredicto, Juan Miguel Fuente-Alba dijo que “se ha restablecido el imperio del derecho, que de alguna manera se encontraba seriamente lesionado por el órgano persecutor, el fiscal (José) Morales, fundamentalmente”.

En tanto, sobre el delito del malversación de fondos públicos, se precisó que lo está indagando la justicia militar, por lo que el tribunal civil no tuvo atribuciones para investigar ese asunto. Al respecto, Fuente-Alba dijo que no se referiría al tema “porque hay un proceso abierto“.

“Quedó absolutamente acreditado que en la labor de la fiscalía y de las policías no se indagó para nada esta trayectoria patrimonial, tanto es así que usaron un término que para este tipo de casos es súper importante, que es hacer el contraste entre lo que había antes de y lo que ocurrió durante”, planteó por su parte el abogado defensor, Miguel Chaves.

En tanto, el fiscal José Morales aseguró que respaldaba el trabajo de los peritos y dijo que ahora analizará el fallo para determinar los pasos a seguir.

Cuál es la diferencia entre absolución e inocencia

En el Código Penal chileno se establece que todo imputado inicia el proceso judicial con una presunción de inocencia, la que puede ir cambiando durante el avance de la causa, lo que puede llevar, por ejemplo, a decretar su prisión preventiva u otras medidas cautelares.

Respecto del veredicto de inocencia en un juicio, éste implica que las pruebas aportadas por las partes llevaron al tribunal al convencimiento absoluto de que el imputado no tuvo vinculación alguna con el delito por el que fue juzgado.

Por el contrario, el hecho que un imputado sea absuelto no necesariamente significa que es inocente, sino solo que la parte acusatoria no aportó las pruebas necesarias para convencer a los miembros del tribunal que el acusado es culpable del delito más allá de toda duda razonable, que fue lo que ocurrió en el caso del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba.