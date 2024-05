Homicidio de carabineros en Cañete: Tohá y fiscal de La Araucanía aclaran dichos de Valencia

27 de Mayo de 2024

La ministra del Interior dijo que prefiere ser cautelosa sobre el avance de las investigaciones, mientras que Roberto Garrido aseveró que "no es posible pensar en que a corto plazo vamos a tener resultados".

Compartir

Con cautela reaccionó la ministra del Interior, Carolina Tohá, a lo planteado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, respecto del triple homicidio de los carabineros en Cañete, luego de que señalara que “estamos más cerca de poder esclarecer los hechos tal como ocurrieron y poder presentar a los autores ante la justicia”.

En tanto, el fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, aseveró que “no es posible pensar vamos a tener resultados en el corto plazo“.

Tras los dichos de Valencia en el programa Estado Nacional de TVN, la jefa de gabinete aclaró que se trata de una investigación muy compleja, por lo que aseveró que “quiero ser muy cautelosa“.

“Estamos más cerca, porque se ha ido avanzando, y se sabrá cuando estemos en condiciones de presentar pruebas contundentes”, precisó la secretaria de Estado.

Luego, manifestó que “se ha estado trabajando muy arduamente, no es un sector simple para una investigación. Si uno lo compara con lo que fue la investigación de los incendios de Viña del Mar, el sector no tiene las cámaras de vigilancia que existen en el entorno del incendio de Viña, no tiene el mismo nivel de conexión a Internet y, por lo tanto, el seguimiento, los llamados telefónico es mucho más difícil“.

A continuación puntualizó que “siendo una zona rural y un horario como el que fue nocturno, la presencia de testigos también es bastante más compleja. Entonces, es una investigación más difícil“.

La ministra del Interior recalcó, en todo caso, que “así y todo, con el trabajo que se ha hecho, que ha sido la mayor prioridad para las policías, para la Fiscalía, desde el primer día se han estado teniendo avance líneas investigativas“.

No obstante, aclaró que “no estamos en condiciones y no podemos anticipar las fechas en que eso va a suceder. No lo hacemos jamás, porque eso es darle ventaja a los delincuentes que deben estar escondiéndose, tratando de interrumpir la labor de la justicia”.

Comparación con el caso de los incendios en Valparaíso

En la oportunidad, Tohá comparó la investigación del caso del triple homicidio de los carabineros en Cañete con el de los incendios en la Región de Valparaíso.

“En el caso de Viña, este sospechoso estaba identificado hace bastante tiempo. Pero la investigación tomó varios meses más con la perspectiva de tener pruebas más contundentes, de tener mejor armado el caso, de llegar a una audiencia de detención y a una formalización con una carpeta muy sólida de evidencia”, sostuvo.

Ahondó en el tema y dijo que “el hecho de que no se formulen todavía cargos precisos a una persona, que no haya formalizaciones, no quiere decir que la investigación no tenga pistas o no tenga identificado sospechosos“.

“A veces los tiene, pero es necesario hacer un trabajo todavía sigiloso antes de dar el golpe de la detención e ir ante el juez”, cerró el tema.

Qué dijo el fiscal de La Araucanía

Por su parte, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, aseguró que la indagación que se lleva cabo por el asesinato de los tres carabineros es “particularmente compleja“.

“Como lo decía el Fiscal Nacional el día de ayer (domingo), es posible contar con cierto optimismo en el sentido de que siempre ha habido avances en la investigación. Hemos logrado por lo menos determinar la existencia de dos lugares de interés, hemos también podido obtener evidencia balística que nos está permitiendo hacer comparaciones. Es decir, estamos avanzando, pero no es posible pensar en que a corto plazo vamos a tener resultados en esta indagatoria“, le dijo el persecutor a Radio ADN.

Añadió que “lo que sí podemos sostener es que es posible obtener resultados, es posible esclarecer los hechos, pero hay que evitar las prisas porque de lo que se trata en este caso no es solamente de poder apuntar a una persona, sino que de poder reunir los elementos que lo vinculen directamente con los hechos que son materia de la investigación y poder sostener esa imputación en definitiva en el juicio”.