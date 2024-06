¿Fue la jueza o el fiscal?: los apuntados por liberación de miembros del Tren de Aragua en Los Vilos

6 de Junio de 2024

La magistrada Daniella Pinto y el abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos son los apuntados como responsables de la liberación de los integrantes de la organización criminal.

La controversia se instaló en Los Vilos, luego que el Juzgado de Garantía le concediera la libertad bajo fianza a cinco miembros del Tren de Aragua, previo pago de $5 millones cada uno.

Los imputados estaban en prisión preventiva por secuestro, intimidación y asociación ilícita, tras el rapto de un ciudadano venezolano en Pichidangui, donde cobraron $70 millones por su liberación.

Sin embargo, el lunes pasado la jueza Daniella Pinto terminó decretando arresto domiciliario para todos los involucrados.

Esto, apuntando a la poca preparación de la Fiscalía para presentarse en la audiencia de revisión de cautelares y que no contaba con los antecedentes suficientes para buscar mantener la prisión preventiva de los integrantes del Tren de Aragua.

Tren de Aragua: Jueza vs representante de Fiscalía

En esta línea, radio Biobío liberó los audios de la audiencia, donde la jueza Daniella Pinto las emprende contra el representante del Ministerio Público, el abogado asistente Luis Soto Pérez.

“Usted tiene que venir con un estudio acabado de la causa y decirme cuáles son los antecedentes concretos en lo que usted puede fundar esta participación y por qué a la fecha se mantiene. Porque las defensas están haciendo alegaciones precisas y específicas. Y usted no me puede hacer alegaciones tan generales para yo poder resolver. ¿Cómo me pronuncio? ¿Le creo a usted solamente? Digo: Ah no, es que el fiscal me dijo que estaba todo perfecto, entonces yo rechazo porque según él tiene todo lo que justifica la participación. No puedo hacer una resolución de ese tipo. (…) Entonces usted precise esos puntos que la defensa está cuestionando”, el espetó la magistrada a Soto.

El abogado asistente Luis Soto Pérez lleva solo cinco meses en la Fiscalía Local de Los Vilos, institución a la cual se sumó el pasado 8 de enero, con un sueldo de $2,5 millones tras ganar un concurso público.

Ante la consulta de un dato, que el abogado reconoció que desconocía, Daniella Pinto perdió la paciencia y le recalcó que “yo voy a oficiar al fiscal de Los Vilos para hacerle presente que el fiscal que se encuentra en dependencias del Tribunal, a propósito de la revisión de medida cautelar, no conoce cabalmente los antecedentes que motivaron las incidencias planteadas por las defensas, lo que dice relación con la falta de participación de sus representados”.

“Esto me parece pero impresentable. ¡Impresentable! Porque estamos hablando de una de las causas más emblemáticas que tiene la Fiscalía Local de Los Vilos. Y usted me está haciendo alegaciones de este tipo. Y yo lo estoy señalando al audio para que quede constancia”, cerró la magistrada.

Por su parte, la Corte de Apelaciones de La Serena revirtió la decisión de la jueza de Los Vilos y mantuvo la prisión de los cinco integrantes del Tren de Aragua, pero solo uno se entregó a la Justicia, mientras el resto se mantiene inubicable.