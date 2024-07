Cambios, portazos y “rebelión” de jueces: cómo se complicó la respuesta de la Corte Suprema a las denuncias de tráfico de influencias

12 de Julio de 2024

Convulsionados han sido los primeros días de trabajo de la Comisión de Ética que investiga las denuncias de tráfico de influencias al interior del máximo tribunal, con públicos encontrones con la Fiscalía Nacional y con los propios jueces indagados.

A poco más de dos semanas de que Ricardo Blanco Herrera, presidente de la Corte Suprema, creara una Comisión de Ética para investigar las denuncias de tráfico de influencias para el nombramiento de jueces del máximo tribunal, ha enfrentado una serie de trabas que hacen que su labor hasta ahora no tenga mayores avances.

El primer cortapiso que enfrentó el organismo liderado por el propio Blanco, e integrado además por las magistradas Adelita Ravanales y Gloria Ana Chevesich, vino nada menos que del propio Fiscal Nacional Ángel Valencia.

El jefe del Ministerio Público decidió no acceder a la petición de la Corte Suprema de facilitar los chats de WhatsApp de Luis Hermosilla con integrantes del Poder Judicial que están siendo indagados, así cómo del caso de Gonzalo Migueles, pareja de la ministra Angela Vivanco.

La respuesta de Valencia fue tajante: “Lo solicitado está relacionado con información incluida en investigaciones penales en curso, las cuales, de acuerdo con lo establecido en el código procesal penal y otras leyes vigentes, deben mantenerse en secreto”.

La “rebelión” de Matus y Vivanco en la Corte Suprema

Otro aspecto que enturbia el ambiente entre los integrantes de la Corte Suprema es que parte de los jueces involucrados, Jean Pierre Matus y Angela Vivanco, le han restado validez el accionar de la Comisión de Ética.

Esto, luego que días atrás se les asegurara a Jean Pierre Matus, Angela Vivanco y María Teresa Leterier, que Comisión de Ética solo recopilaría antecedentes respecto a las acusaciones de tráfico de influencias que los vinculan. Pero esto cambió cuando María Soledad Melo, vocera de la Corte Suprema, explicó que Matus, Vivanco y Letelier, a los que se sumó el juez Mario Carroza, ya fueron notificados de la apertura de las indagaciones en su contra.

“Lo que hay que tener claro es lo siguiente: la Comisión de Ética revisa los antecedentes y si estima que hay alguna actuación de algún ministro que transgreda los principio de ética que nos rigen emite un informe,y ese informe lo llevan al Pleno. Ellos no sancionan, no es un procedimiento administrativo, disciplinario. Se ha dicho, que es lo mismo, no es lo mismo. Ellos hacen un informe al Pleno y el Pleno determinará si corresponde alguna investigación sumaria administrativa por los hechos o dirá que es una inobservancia y se archivará”, explicó Melo.

Junto con ello, descartó la existencia de supuestos conflictos y tensiones entre los integrantes del Pleno de la Corte Suprema por estos procesos abiertos, aseverando que “tenemos diferencias, pero aquí no hay tensiones, no hay peleas entre los ministros, uno puede tener posiciones diversas como pasa en las salas, donde uno puede tener votos distintos y no me voy a poner a pelear, son cuestiones diversas. Hay un buen ambiente, no obstante que en la prensa se diga otra cosa”.

Sin embargo, el primero en reaccionar a las palabras de la vocera de la Corte Suprema fue Jean Pierre Matus, quien descartó de plano cualquier tipo de conversación vía WhatsApp con Luis Hermosilla, contraviniendo el reportaje de Ciper donde consignan que Matus sí reconocía tener contactos con el abogado.

“Y ustedes van a ver que no hay ningún WhatsApp mío, no hay. Yo se los desmiento y ellos lo único que hacen es poner un titular, haciendo parecer como que yo tuviera WhatsApp con el señor Hermosilla y no hay”, declaró el magistrado a la prensa este jueves.

En esta línea, pidió la inhabilitación de la Comisión de Ética, apuntando que “esta Corte no tienen ninguna competencia para conocer de actuaciones que no son de los miembros del Poder Judicial”.

Por su parte, Angela Vivanco rechazó ser notificada de la investigación en su contra hasta que se muestren los mensajes de WhatsApp que la vinculan con eventual tráfico de influencias.

El gran pero que enfrenta la Corte Suprema en la situación de Vivanco es que ella no mantiene conversaciones de este tono o es nombrada siquiera, ya que las gestiones por las cuales es cuestionada las realizó su pareja, Gonzalo Migueles.

Cambios de último minuto en la Comisión de Ética

Para cerrar estos convulsionados días en el máximo tribunal, los cambios de última hora también afectaron a los miembros de la Comisión de Ética, luego que la ministra Adelita Ravanales pidiera su inhabilitación.

Ravanales justificó su postura apuntando a su relación de amistad con Angela Vivanco. “Fueron compañeras de universidad, son compañeras de sala y además han compartido en algunas actividades sociales”, es la explicación de la vocera María Soledad Melo.

El puesto de Adelita Ravanales será ocupado por Andrea Muñoz Sánchez, quien se suma así a Ricardo Blanco y a Gloria Ana Chevesich como miembros de la hasta ahora vilipendiada Comisión de Ética de la Corte Suprema.