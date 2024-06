El portazo de la Fiscalía de Valparaíso que recibió la familia de la mujer desaparecida en Limache

7 de Junio de 2024

A pesar de la postura del Ministerio Público, Carla Hernández recalcó que buscarán una audiencia con el fiscal nacional Angel Valencia para que tome cartas en el asunto.

El pasado 12 de mayo, en el marco de la celebración del Día de la Madre, desapareció María Elcira Contreras Mella desde el Fundo Las Tórtolas de Limache.

Tras esta situación, las labores de búsqueda de la mujer de 85 años se han centrado en los alrededores del centro de eventos, llegando incluso a secar el canal Waddington sin resultados positivos.

Hasta Limache llegaron efectivos de la Brigada de Búsqueda de Personas de la PDI de la Región Metropolitana y un helicóptero de la sección Aeropolicial de la PDI Antofagasta para colaborar en las labores de búsqueda.

Ante los nulos resultados de las diligencias realizadas por la Fiscalía Regional de Valparaíso y la PDI, la familia de María Elcira solicitó al Ministerio Público que designe un fiscal exclusivo que lidere el caso.

Carla Hernández, nieta de la mujer de 85 años, aseguró que la familia no está convencida que la principal hipótesis sea un accidente.

“Es imposible que mi abuela haya logrado subir una pendiente de unos 150 metros, ya que ella en plano caminaba bien pero tenía un problema en los meniscos de una rodilla y no habría podido llegar hasta allá arriba con ese problema. Además ella estaba muy bien mentalmente, sí puede haberse desorientado por las características del lugar pero no habría ido a un lugar peligroso al menos no por sus propios medios”, declaró a Soy Chile.

Ante esto, Hernández apuntó a que “pensamos que alguien se la pudo llevar a otro lugar con intención de solo hacerle daño o que la quisieron asaltar”.

Sin embargo, la petición de la familia de María Elcira Contreras encontró un portazo por parte de la Fiscalía Regional de Valparaíso, ya que explicaron que no cuentan con fiscales exclusivos.

“Los hechos ameritan a un fiscal con la experticia suficiente para poder llevar la investigación como corresponde”, reiteró la nieta de la mujer desaparecida en Limache.