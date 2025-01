Confirman hallazgo de cuerpo de trabajador desaparecido en Rancagua

15 de Enero de 2025

Los restos del trabajador de 36 años aparecieron en el sector Balneario Cachapoal, zona en la cual se perdió su rastro el pasado 11 de enero.

La Policía de Investigaciones (PDI) ratificó el hallazgo del cuerpo de Christopher Flores, quien era altamente buscado en Rancagua, en la Región de O’Higgins.

Según precisó la PDI, hasta el momento la principal hipótesis que se maneja es que no habría intervención de terceros.

Christopher Flores salió de su hogar el 11 de enero en Rancagua, sin avisarle a sus familiares, con quienes solo mantuvo contacto telefónico, como precisó su esposa, Francisca Bolbarán.

La mujer indicó a TVN que “hablamos por teléfono y sonaba agobiado. Quizás algo le molestaba, algo lo nubló”, dejando en claro que “no tiene antecedentes psiquiátricos, es sano”.

Bolbarán agregó a T13 que el trabajador estaba enfrentando un cuadro de estrés laboral por su labor en la mina El Teniente, apuntando a que “quizás tuvo como un golpe de liberación de estrés, tal vez alguna crisis de pánico”.

“Lleva dos meses en este lugar con este sistema de turno, pero no tiene mayor salida que de la residencial a su trabajo. No sale a pubs, no sale con los compañeros. Es como más introvertido y realmente dudo que vaya a aparecer en la casa de un amigo o algo por el estilo”, precisó.