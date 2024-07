Anunció querella contra Yerko Puchento: la defensa del alcalde de Algarrobo al ser acusado de dejar “un hoyo” económico

10 de Julio de 2024

El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, anunció la presentación de una querella criminal por injurias en contra del actor Daniel Alcaíno, por su reciente rutina como Yerko Puchento, la que fue apoyada por dos parlamentarios de Chile Vamos. Esto, luego de que fuera mencionado recientemente en el programa Podemos Hablar, de Chilevisión.

En el espacio que conduce Julio César Rodríguez, el comediante anunció un premio para “el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, por el hoyo que quedó en la Municipalidad de Algarrobo“. Aquello, pese a que hasta el momento la Fiscalía sólo imputó al ex alcalde José Luis Yáñez por los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho, en un caso que todavía permanece en investigación.

Al referirse a su decisión de querellarse contra Daniel Alcaíno, el alcalde González manifestó que “no podemos permitir que esto siga dañando la honra de las personas. Hoy día se me ha perjudicado a mi persona (…), a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mi hijo, a mis padres también, preocupados de la situación. Y también el daño que le hacen a la comuna Algarrobo”, planteó.

“Yo no estoy metido en nada. Sigo trabajando por mi comuna de Algarrobo y, por eso, no queremos dejar esto impune. Por eso vamos a presentar esta querella para imputar a este señor Daniel Alcaíno, este comediante, que no ha tenido ningún respeto, ni por mi comuna, ni por mi persona“, detalló Marco Antonio González.

Parlamentarios apoyaron la querella contra Yerko Puchento

Luego del anuncio del alcalde de Algarrobo, dos legisladores de Renovación Nacional (RN) respaldaron la presentación de la acción judicial por parte del jefe comunal, que es militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Se trata del senador Francisco Chahuán y el diputado Andrés Longton. El primero exigió “disculpas públicas” del actor hacia el alcalde González.

A continuación Chahuán argumentó que Yerko Puchento, “al momento de exhibir puntualmente la situación respecto a la acción que se está desempeñando por el Ministerio Público respecto de actuales malversaciones de caudales públicos en la comuna de Algarrobo, alude e incorpora la foto de Marco Antonio González, actual alcalde de la comuna, que no tiene nada que ver en los hechos planteados“.

Por su parte, el diputado Andrés Longton aseveró que “lo mínimo que puede hacer este comediante es pedirle disculpas públicas (a González), porque esto tiene que tener reparación. Llamamos a la responsabilidad, sobre todo a través de un medio de comunicación como es la televisión“, planteó.

En esa línea, recalcó que fue el ex alcalde de la comuna, José Luis Yáñez, el “que incurrió en aquellos delitos y hoy día está preso, por lo que esta acción es un despropósito que tiene que tener pronta reparación”.