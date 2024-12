Qué dijo el alcalde de Temuco sobre investigación en su contra por presunta violación

17 de Diciembre de 2024

La denuncia contra el jefe comunal, que también es indagado por fraude al Fisco y lavado de activos, se presentó en noviembre pasado.

Compartir

El alcalde de Temuco, Roberto Neira (Ind-exPPD), aseguró que no ha sido notificado de la indagatoria que inició la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI), por un presunto delito de carácter sexual contra una funcionaria de la Municialidad.

El jefe comunal fue consultado por el tema, luego que desde la PDI confirmaran que el Ministerio Público inició una investigación desformalizada tras la denuncia.

“No tengo información ni he sido notificado de algún delito de connotación sexual“, manifestó el alcalde Neira a través del Departamento de Comunicaciones, tras ser consultado por la acusación en su contra.

“La ciudad me conoce, los funcionarios del municipio me conocen, en mi trayectoria no he cometido nunca un delito de ese tipo”, complementó el jefe comunal, quien se encuentra con licencia médica.

Esto, luego que la fiscal Nelly Marabolí confirmara que el pasado 23 de noviembre recibieron una denuncia por un delito de abuso sexual y, tras tomar declaración a la denunciante, se cambió la calificación jurídica de la acusación a violación.

“Actualmente la investigación está catalogada como posible delito de violación (…) se están recabando todos los medios de prueba para poder tomar las decisiones pertinentes. En caso de que se configure los delitos por los cuales se recibió la denuncia”, precisó Marabolí.

Junto con ello, recordó que el alcalde de Temuco también es indagado por fraude al Fisco y lavado de activos, en calidad de imputado.

Qué se dijo desde la Municipalidad de Temuco sobre la investigación contra el alcalde

Por su parte, Violeta Palavecino, directora del Departamento de Igualdad de Género de la Municipalidad de Temuco, explicó que “lo que pasó es que la denunciante se acercó a solicitar apoyo y representación jurídica para presentar una querella“.

Contó que a la mujer “se le brindó la orientación y el acompañamiento“, y explicó que “al tomar conocimiento que el denunciado era el jefe superior de nuestro servicio, se realiza una derivación asistida al SernamEG, dispositivo que por ley y orientaciones técnicas le corresponde ver el caso al tratarse de un delito penal que involucra a una persona de connotación pública”.

En tanto, la seremi de la Mujer, Sol Kaechele, aseveró que “la denunciante cuenta con apoyo jurídico a través del SernamEG, institución que, como parte de su rol, asegura apoyo psicosocial y legal en estos casos”.