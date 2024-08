Gobierno adelanta que evaluará revocar la concesión de Enel tras fallida reposición del servicio eléctrico

7 de Agosto de 2024

Boric le encargó al ministro de Energía, Diego Pardow, que analice la concesión de Enel, luego que la compañía no ha cumplico con su compromiso de reposición del servicio.

El presidente Gabriel Boric confirmó esta mañana que le pidió al ministro de Energía, Diego Pardow, que revise la concesión de Enel, luego de que la empresa no cumpliera su compromiso para restablecer el servicio a 60 mil hogares en la Región Metropolitana.

Así lo dijo el jefe de Estado tras sostener un encuentro en el Palacio de la Moneda con el secretario de Estado y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para analizar el escaso avance de la compañía en la reposición, en lo que el mandatario calificó como una “grave inoperancia de la empresa”.

En concreto, el mandatario manifestó que le solicitó a Pardow “evaluar no solamente todas las opciones sancionatorias, que hay algunas que ya están en curso, sino también revisar la concesión de la empresa Enel“.

“Estamos cursando diferentes multas y compensaciones para los afectados que se harán efectivas, no les quepa duda. Hemos dispuesto la ayuda del Estado, hemos ayudado a conseguir generadores para los casos más críticos, pero acá los responsables de informar y reponer el servicio son las empresas que en esta crisis no han estado a la altura“, aseveró el jefe de Estado.

En la oportunidad, el presidente Boric también exigió que las empresas del sector adelanten los procesos para compensar a los clientes afectados.

Boric detalló los incumplimientos por parte de las empresas

El jefe de Estado detalló que los “graves e inexcusables incumplimientos” por parte de las empresas se pueden resumir en cuatro aspectos esenciales.

Luego puntualizó que las compañías “no han cumplido con los plazos legales de reposición de los servicios; no han cumplido ni siquiera con sus propios compromisos que han ido estableciendo día a día frente a esta emergencia; no han cumplido con el despliegue de las cuadrillas comprometidas, y no han cumplido con los estándares mínimos de atención a clientes, agravando el problema con la sensación de incertidumbre”, precisó.

Además, tras aclarar que “no depende hoy día del gobierno ni del Estado apretar un interruptor para dar la luz, no está dentro de nuestras posibilidades”, el mandatario afirmó que “lo mínimo es que las compensaciones se adelanten”.

“Dentro de estos días se están comenzando a despachar las cuentas de la luz. Yo les digo a los gerentes de Enel y de las empresas, que tengan un poco de criterio y adelanten las compensaciones“, sumó.

Qué dijo el ministro Pardow

Tras las palabras del presidente Boric, el ministro de Energía, Diego Pardow se refirió a las reales posibilidades de que se ponga fin a la concesión de Enel.

“Obviamente, estamos evaluándola desde hace algunos días, pero por ahora lo único que podemos anunciar es que efectivamente eso se está evaluando en todas las dimensiones, porque esto tendría consecuencias que son muchas”, dijo el secretario de Estado.

Pardow sostuvo que “los estándares de cumplimiento de la reposición se cumplieron el fin de semana. Cada día que pasa desde el fin de semana, aumenta el incumplimiento de la empresa“, recalcó el ministro.

Enel no cumplió compromiso y sólo repuso la luz a 26 mil clientes

De acuerdo a lo informado por la autoridad, más de 80 mil clientes continuaban este miércoles sin luz en diversas comunas de la Región Metropolitana, pese al compromiso que hizo Enel en la víspera, en cuanto a que a lo más 35 mil hogares permanecerían sin energía eléctrica esta jornada.

Según lo detallado por la empresa el martes, sus cuadrillas trabajarían para reponer el servicio a 60 mil de los 95 mil clientes que seguían sin luz, pero en la práctica apenas le solucionó el problema a mas de 26 mil.

“Hicieron el compromiso de recuperar 60 mil suministros para clientes afectados en la Región Metropolitana, pero a la hora de la reunión solo habían recuperado 26.700“, precisó al respecto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.