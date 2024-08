Generadores eléctricos: cuánto cuestan y cuáles se recomiendan para una casa

6 de Agosto de 2024

Dos expertos le explicaron a EL DÍNAMO los distintos tipos de generadores eléctricos que hay en el mercado y precisaron cuáles son las mejores opciones para instalar en una casa, así como los cuidados que se deben tener.

La masiva y prolongada caída del sistema eléctrico en numerosas comunas del país como consecuencia del paso del último sistema frontal no sólo generó una profunda molestia entre las cientos de miles de familias afectadas, sino que puso sobre el tapete la necesidad de que los chilenos estemos mejor preparados para enfrentar nuevos episodios climáticos extremos, que pueden provocar problemas similares o incluso más severos en el futuro.

Una de las opciones principales para hacer frente a estos casos es el uso de los generadores eléctricos, de los que ya están provistos hospitales, industrias y aquellos lugares en los que resulta esencial la continuidad de la energía.

“Un generador eléctrico es un dispositivo que mediante una fuente de energía, genera electricidad“, le explicó a EL DÍNAMO Patricio Valdivia, docente del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago (Usach).

“Son equipos que transforman la energía mecánica en energía química mediante un motor, y los combustibles más habituales son gasolina y diésel. La combustión hace que el motor se mueva y al hacerlo genera electricidad“, complementó Francisco Mateo, ingeniero del Centro Tecnológico Kipus de la Universidad de Talca.

Las opciones presentes en el mercado

Respecto de los tipos de generadores que existen en el mercado para diversos usos, el docente de la Usach detalló que se pueden encontrar cuatro diferentes opciones.

“Está el generador mecánico, que es el que se usa en las centrales eléctricas; el generador térmico, con motores de combustión; el generador de tipo químico, que ocupan baterías y otros elementos de reacción química, y el generador de tipo solar, que produce electricidad a través de la absorción fotónica del sol”, puntualizó.

De aquellos, el docente dijo que los generadores más adecuados para instalar en hogares “son los térmicos, que operan con combustible, y los generadores solares, que son paneles fotovoltaico que se instalan en el techo o en el patio”.

“Los otros son los dispositivos químicos, por ejemplo con baterías, las famosas UPS, que cuando se tiene electricidad se cargan. Generalmente no se ve mucho en las casas, pero sí en oficinas”, complementó.

Cuánto cuestan los generadores eléctricos

Consultado sobre cómo se puede diferenciar los buenos generadores eléctricos de los que no lo son, Francisco Mateo alertó que “el precio no siempre es un indicador de calidad, porque hay marcas que por ser reconocidas son más caras, pero no tienen mejor calidad que otras“.

“Hay que fijarse en la calidad de los materiales, que sean metálicos y robustos; también pedir la opinión de otros usuarios, y fijarse que tenga características adicionales, como puede ser un arranque automático, protección ante sobrecarga, alarmas, espesor del estanque, además de ver qué incluye la garantía que ofrece la marca“, añadió.

Respecto del precio que pueden alcanzar estos aparatos, tanto Valdivia como Mateo coincidieron en que varían dependiendo del modelo y sus características.

Mientras el académico de la Universidad de Talca planteó que se pueden encontrar “entre los 150 mil y el millón de pesos”, el docente de la Usach profundizó algo más en el tema y reveló que “un generador de grupo de electrógeno de unos dos kilowatts está en torno a los 400 ó 500 mil pesos, pero los de mayor potencia, de cinco kilowatts, por ejemplo, se pueden encontrar por sobre un millón de pesos”.

“Sobre las soluciones solares, hoy hay kits que se venden en torno a los dos millones y medio de pesos, y en cuanto a las baterías UPS, las soluciones domiciliarias se pueden encontrar por entre uno o dos millones de pesos, pero también se venden unos almacenadores de energía que son para celulares o tablets, y que están en torno a los 100.000 pesos”, reveló.

Por último, Francisco Mateo enfatizó en la necesidad “de que el generador no se instale dentro de la casa, porque de hacerlo todos los humos de la combustión van a quedar dentro del hogar, y no todos tienen sistema de combustión catalítica, por lo que emiten gases tóxicos y muy nocivos. Si no se puede tener fuera de la casa, debe estar en un lugar muy ventilado“, concluyó.