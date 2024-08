Claudio Orrego y últimos hechos de sangre: “No entiendo porque Chile no le pide ayuda a las Fuerzas Armadas”

24 de Agosto de 2024

Claudio Orrego aseguró que la Región Metropolitana está en medio de una disputa territorial entre diversas bandas criminales, lo que hace que la ciudadanía está viviendo una "especie de toque de queda autoimpuesto".

Claudio Orrego, gobernador metropolitano, pidió una acción más dura de las autoridades gubernamentales luego de los últimos homicidios registrados en la región y ante la crisis de seguridad que enfrenta el país.

Orrego sostuvo que, en el caso de lo vivido en Puente Alto este viernes, “esto ya no es dispuesta de bandas menores de microtraficantes, estos son verdaderos carteles que están operando en Chile y no solo son chilenos, también bandas internacionales”.

“Tenemos que generar un estatuto especial para combatir el crimen organizado. Este es el mal absoluto. Aquí hay secuestro extorsivo, asesinatos a plena luz del día (…) la manera de erradicarlo es a través de cambio de reglas del juego”, declaró en un encuentro con la prensa.

El gobernador metropolitano también analizó el plan Calles Sin Violencia desplegado por el Gobierno, indicando que “uno no puede pedirle a un plan que dé respuesta a todos los problemas. El Plan Calles sin Violencia, apunta a no solo disminuir la sensación de temor, sino que la comisión de delito más bien habitual en las calles”.

“No pensemos que este Plan Calles sin Violencia va a desarticular las bandas criminales, las bandas se mueven por el dinero. Mientras tengan acceso a armas, a que puedan lavar su patrimonio, van a seguir cometiendo delitos graves”, argumentó.

“No entiendo por qué Chile todavía no le pide ayuda a las Fuerzas Armadas para que nos ayuden en Santiago a contener este momento. Las Fuerzas Armadas no reemplazan a policía ni fiscales y no son las soluciones de largo plazo, pero en el corto plazo nos podrían ayudar en un momento crítico que estamos en medio de una disputa territorial en Santiago”, sentenció.