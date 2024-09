23 muertos en accidentes de tránsito: balance del presidente Boric de los tres primeros días de Fiestas Patrias

Actualizado el 16 de Septiembre de 2024

Desde el Parque Amengual de Pudahuel, Boric hizo un llamado a la ciudadanìa tras las negativas cifras del balance de muertos en los primeros días de Fiestas Patrias.

Compartir

Un total de 23 muertos en accidentes de tránsito dejaron los primeros tres días de la celebración de Fiestas Patrias en el país, de acuerdo al balance entregado por el presidente Gabriel Boric sobre el fin de semana previo al 18.

El jefe de Estado se refirió al tema al acudir esta mañana al Parque Amengual de Pudahuel, donde informó de las labores de fiscalización y orden público que se realizarán durante las Fiestas Patrias.

Tras confirmar los 23 muertos en accidentes de tránsito en su primer balance del 18, el mandatario alertó que “la gran mayoría de ellos fue producto de gente que estaba conduciendo habiendo bebido alcohol o en exceso de velocidad“.

“También otra falta que es muy usual en estos días es que, por ganar unos metros o ganar unos minutos, un peatón cruza en lugares no habilitados“, recalcó el presidente Boric.

En ese sentido, llamó a “celebrar y hacerlo con responsabilidad, a cuidarse cada uno y a cuidarnos entre todos. Por eso vamos a ser majaderos en insistir en que asistan sólo a eventos que están autorizados con las medidas de seguridad y sanitarias apropiadas. A no manejar si han consumido alcohol. Es demasiado importante la vida de ustedes y la de personas que no conocen”, enfatizó.

El jefe de Estado llamó a “no tomar la… no tengo otra palabra que no sea pelotuda decisión, de mirar el celular mientras está manejando. Y creo que en esto hay que ser duros, hay que ser claros, porque, insisto, la vida de ustedes o de alguien que no conocen está en juego”.

Las fiscalizaciones continuarán en todo el país

En la oportunidad, el mandatrario confirmó que con motivo de las Fiestas Patrias extra largas las fiscalizaciones se mantendrán durante todos estos días en la totalidad del país, con el fin de que una vez que se haga el próximo balance, la cifra de muertos no aumente.

“Habrá distintos servicios y funcionarios trabajando para que todos lo puedan pasar bien. Por cierto, con carabineros y carabineras desplegados en todo el territorio nacional“, precisó.

“La PDI también va a estar realizando controles y resguardando la seguridad de la ciudadanía. El Ministerio de Transportes se encuentra fiscalizando el tránsito para que los traslados se realicen de manera segura y además aspectos administrativos, y el Ministerio de Salud estará controlando la venta de alimentos”, detalló a continuación.

El presidente Gabriel Boric terminó sus palabras aseverando que “todos vamos a estar desplegados para que ustedes lo pasen bien y pasémoslo bien juntos, pasémoslo bien con responsabilidad. Insisto, no maneje con copete, si va a tomar pase las llaves, si va a tomar no salga en el auto, su vida y la de otra persona que merece la tranquilidad de poder disfrutar segura está en juego en esto. Disfrutemos, pasémoslo bien y celebremos juntos este largo 18 que tenemos por delante“, concluyó.

En la ocasión el presidente Boric estuvo acompañado por la ministra del Interior, Carolina Tohá; la titular de Salud, Ximena Aguilera; el subsecretario de Transportes, Jorge Daza Lobos; el general director (s) de Carabineros, Marcelo Araya; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo.