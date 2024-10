“Ella es”: Servel responde por slogan de campaña de Marcela Cubillos en los votos

Actualizado el 27 de Octubre de 2024

Estas Elecciones 2024 han estado marcadas por varios momentos, y uno que no pasó desapercibido fue el peculiar slogan de Marcela Cubillos Sigall en la papeleta de alcaldes en la comuna de Las Condes.

En el facsímil, se puede que la candidata independiente y ex ministra de Educación tiene como símbolo justo arriba de su nombre la frase que dice “Ella es”, frase que Cubillos utilizó en sus campañas radiales para diferenciarse de otra de las candidatas que tiene el mismo nombre.

Esta situación rápidamente se hizo viral en redes sociales, provocando que el propio Servel saliera a responder las dudas por el slogan de Cubillos.

Servel responde por slogan de campaña de Marcela Cubillos

La razón del símbolo de Marcela Cubillos Sigall estaría relacionada con otra de las candidatas a alcaldesa en Las Condes, quien se llama Marcela Cubillos Hevia. Por este motivo, la aspirante a la alcaldía aprovechó su candidatura independiente para cambiar su logo, lo cual fue autorizado por la normativa del Servel.

En concreto, el artículo 25 de la Ley 18.700 establece que los pactos, partidos o candidaturas independientes, “señalarán, en su declaración, la figura o símbolo que los distingan”, lo que significa que pueden proponer al Servicio Electoral el símbolo que deseen.

La única restricción de esta normativa, es que “si el símbolo propuesto se prestare a confusión con el de otra lista o nómina”, el director del Servel asignará otro.

En este caso, la ex convencional constituyente utilizó un slogan que no se confunde con otras candidaturas y que solo incluye la frase “Ella es”, lo que no se considera ilegal.