VIDEO – “Completamente falsa”: Cathy Barriga confirmó que no votó en horario autorizado y que tampoco votará hoy

27 de Octubre de 2024

La ex alcaldesa se refirió a la cobertura mediática que ha recibido en el marco de su situación legal.

Compartir

Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, actualmente bajo arresto domiciliario por presuntos delitos de corrupción, reveló que había sido autorizada para votar en las Elecciones 2024 este sábado 26 de octubre. Sin embargo, este domingo 27, a través de un video en redes sociales, aclaró que finalmente no ejercerá su derecho al sufragio.

En su mensaje, Barriga también se refirió a la cobertura mediática que ha recibido en el marco de su situación legal, donde se dirigió directamente a los medios de comunicación.

Cathy Barriga arremete contra medios de comunicación por Elecciones 2024

A través de su perfil de Instagram, Cathy Barriga compartió una publicación donde reveló que no participará de estas votaciones. Sin embargo, también utilizó el espacio para desmentir información dicha por la prensa.

“Encuentro incomprensible que los medios de comunicación y la prensa nuevamente estén en la puerta de mi casa anunciando una noticia que no existe. Ayer, mi abogado informó a todos los medios que no pude ir a votar en el horario autorizado y que no iría a votar”, expuso la ex alcaldesa.

Tras esto, Barriga reveló: “hoy nuevamente desde las 7 de la mañana la prensa está en la puerta de nuestro hogar y en el colegio donde siempre voto. Es más, están anunciando que iría a votar entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde y que tengo un nuevo permiso. Esta información es completamente falsa”.

“Lo más terrible de todo es que son medios de comunicación, no son memes ni fake news que aparecen en redes sociales”, sostuvo la ex Mekano.

Finalmente, Cathy Barriga manifestó: “Yo jamás he solicitado ningún otro tipo de permiso que el que solicité. Lamentablemente no pude ir en la hora que estaba autorizada y no hay más que eso”.