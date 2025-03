Fiscalía apunta a Cathy Barriga por uso de fondos públicos para defensa legal del diputado Joaquín Lavín

28 de Marzo de 2025

El uso de fondos públicos se habría producido en el marco de una demanda que presentó el ex administrador electoral de Barriga y Lavín, Patricio Muñoz.

Compartir

La Fiscalía Oriente abrió una nueva arista en su investigación por fraude al Fisco por parte de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, según la cual la otrora autoridad comunal habría empleado fondos públicos para financiar la defensa legal de su marido, el diputado Joaquín Lavín León.

De acuerdo con lo detectado durante la investigación que encabeza la fiscal Constanza Encina, el hecho se produjo en el marco de una demanda contra el legislador que presentó el ex administrador electoral de la pareja en 2014, Patricio Muñoz.

Según informó La Tercera, el trabajo de la persecutora permitió detectar la contratación de la empresa jurídica experta en asesoramiento legal Legalcorp, la que mantendría en su base de datos un caso que involucraba tanto a Barriga como a Lavín, lo que quedó de manifiesto a través de diversos correos electrónicos.

El testimonio de la abogada Carolina Hervias

En su reporte del caso, el medio apuntó que la abogada Carolina Hervias, que cumplió tareas en el área jurídica de la Municipalidad de Maipú entre enero de 2017 y abril de 2018, manifestó que “efectivamente, nosotros teníamos contratado un servicio con la empresa Legalcorp que correspondía a un seguimiento de las causas de Corte, en donde nos informaban el estado de las causas y efectuaban los anuncios, suspensiones y otras cosas vinculadas a esos alegatos”, admitió la profesional.

Añadió que desde su cargo “en general no revisaba con detención esos informes. Sin embargo, en una de esas oportunidades me topé con las causas caratuladas Muñoz con Barriga y Muñoz con Lavín“, reveló.

En esa línea, Hervias reconoció que “me llamó la atención que estuviera el nombre del diputado Lavín en una de las causas que estaban haciendo seguimiento“.

La abogada dijo que luego de solicitar que no se incorporaran causas que no formaran parte del municipio, pero el ex director de Asesoría Jurídica de Maipú, Felipe Contreras Huckstadt declaró que “di la instrucción de que se incorporaran estas dos causas personales de la ex alcaldesa y del diputado, pero obviamente no lo hice por una decisión propia, sino que fue Carlos Fairlie quien lo solicitó”.

Recordó que se trataba de “dos causas de cobranza de campaña electoral, entiendo que demandas que había interpuesto el ex administrador electoral en contra de ambos en sus respectivas candidaturas de CORE y alcalde, no recuerdo si el 2012 o 2013“.

El caso que llevó a Cathy Barriga a usar fondos públicos para defender al diputado Lavín

El medio también detalló cuál fue el caso que llevó a que Cathy Barriga empleara recursos públicos para ayudar en la defensa legal de su marido, el diputado Joaquín Lavín León.

Según detalló, se debió a la demanda que presentó contra ambos el ex administrador electoral, Patricio Muñoz Campos, quien apuntó a una deuda cercana a los $30 millones por asesorías realizadas para ambos en el marco de campañas electorales.

“En el caso de Lavín Jr. para su elección al Congreso y a Barriga en las elecciones de consejera regional en comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú“, precisó el tabloide.

Por su parte, el abogado de Cathy Barriga, Cristóbal Bonacic, descartó que se haya producido un uso de fondos públicos por este tema. “Eso es falso absolutamente. Las causas son anteriores al periodo de Cathy y terminaron en diciembre del 2016, ambas“, concluyó.