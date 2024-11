La explicación del Servel por mesa no constituida que dejó a votantes sin sufragar en Santiago: “Gran concentración de electores extranjeros”

Actualizado el 25 de Noviembre de 2024

El presidente del Servel, Andrés Tagle, realizó el último balance de las elecciones de gobernadores, donde detalló los problemas que dejaron a personas sin poder votar en un local ubicado en la comuna de Santiago.

Una particular situación se registró este domingo 24 de noviembre cuando se estaban llevando a cabo las elecciones por la segunda vuelta de gobernadores 2024.

En el Colegio Salvador Sanfuentes, ubicado en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, hubo una mesa que no se pudo constituir, lo cual dejó a cientos de votantes sin la posibilidad de sufragar.

Específicamente fue el caso de la mesa 144, que no se pudo instalar a pesar del intento de dejar a varias personas como vocales de mesa. Uno de los delegados de mesa de aquel establecimiento dijo a Canal 13 que incluso se trató de constituir con vocales de otros centros de votación, lo que tampoco se pudo materializar debido a que “todas las mesas estaban constituidas con el mínimo de integrantes”.

La explicación del Servel por mesa que no se pudo constituir en Santiago en la segunda vuelta de gobernadores

Este lunes 25 de noviembre, el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, realizó el último balance sobre estas elecciones, donde abordó los problemas que se registraron en el Colegio Salvador Sanfuentes.

Sobre ello, apuntó que las dificultades se deben a la gran cantidad de electores extranjeros que acuden a votar a ese local de votación. “En este caso es la mesa 144 de la escuela Salvador Sanfuentes de Santiago. En general en este local estamos teniendo problemas por una gran concentración de electores extranjeros que no pueden ser vocal de mesa. No los podemos dejar en las mesas aunque quisieran para constituirlas y ese es el problema”, explicó.

Siguiendo en esa línea, Andrés Tagle aseguró que en la primera vuelta también tuvieron complicaciones para instalarla y que hubo un número bajo de electores que sufragaron.

“Se constituyeron con cierta dificultad en octubre, pero solo votaron 49 personas, entonces esto es parte del problema de su instalación porque llegan muy pocos electores”, detalló.

¿Qué sucede con los electores que no pudieron votar?

Durante la tarde de este domingo, los encargados del local de votación le dieron una solución a quienes no pudieron ejercer su derecho a voto debido a que la mesa no estaba constituida. Esta tiene que ver con la toma de una fotografía a dicha mesa, la cual deben presentar cuando sean citados por el Juzgado de Policía Local para explicar por qué no sufragaron este domingo, con lo que se liberarían del pago de la multa.