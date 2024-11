Denuncia contra Boric: la nueva crisis que puso en entredicho el rol del Segundo Piso y a la figura de la ministra Orellana

Actualizado el 27 de Noviembre de 2024

Este hecho volvió a sembrar dudas respecto al manejo de La Moneda en situaciones similares, tras el terremoto que significó el Caso Monsalve y dónde la ministra Carolina Tohá realizó un mea culpa por la demora en que se decidió la salida del ex subsecretario del Interior.

En las últimas horas el abogado Jonatan Valenzuela, defensor del presidente Gabriel Boric, dio a conocer una denuncia por filtración de imágenes íntimas en su contra, además de dejar en claro que el mandatario ha sido víctima de acoso cibernético por parte de la denunciante.

Ante esto, la diputada Camila Musante, jefa del cómite IND-PPD, apuntó a la figura de Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso, sindicándolo como responsable de la crisis generada en Palacio por ambas situaciones.

“Al igual que lo mencioné respecto del manejo del caso del señor Monsalve, a mí me parece que claramente tenemos instalado un problema en los asesores de La Moneda. Principalmente, quiero ser muy categórica en esto, en el Segundo Piso, el jefe de asesores, el señor Miguel Crispi, quien no ha estado a la altura del cuidado que hay que tener respecto a la figura del presidente de la República, de no exponerlo, de no dejarlo en una condición de vulnerabilidad de ser flanco de ataques”, expresó la legisladora.

La diputada Musante aseveró que “me parece que, claramente, el manejo de todas estas denuncias que hemos estado conociendo -que además tocan temas muy sensibles, que son denuncias por delitos de carácter sexual o de acoso- no han sido manejadas de forma correcta políticamente. Por lo tanto, la principal crisis se abre a partir de un mal manejo político y eso deviene en los asesores, en los más cercanos, principalmente en el segundo piso de La Moneda”.

Rol de la ministra Antonia Orellana en la denuncia contra el presidente Boric

Pero junto con ello, la parlamentaria apuntó a cómo nuevamente la figura de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, fue desplazada y asumió un rol secundario, respecto a, por ejemplo, la vocera Camila Vallejo o al propio presidente Boric cuando se refirió al Caso Monsalve.

“Los asesores del Presidente decidieron manejar esto sin involucrar a quien tenía que dar una perspectiva fundamental, a la ministra de la Mujer, por ejemplo, que podría perfectamente haber dicho. Esto hay que manejarlo con una perspectiva de género y, por lo tanto, como somos un Gobierno que ha abrazado un concepto tan fuerte como es el feminismo y hemos definido un estándar que es el de creerle a las denunciantes, a las víctimas, hay que actuar de manera inmediata”, recalcó Camila Musante.

Una postura más dura tomó Ximena Ossandón, jefa de la bancada de diputados RN, quien se preguntó: “¿Dónde estaba la ministra de la Mujer? Por segunda vez, parece no haberse enterado de un caso gravísimo que involucra a mujeres y al presidente. ¿Qué tiene que decir sobre la víctima?”.

Su par Carla Morales, integrante de la Comisión de Mujeres y de la investigadora del caso Monsalve, se lamentó que “hoy vemos una ministra Orellana totalmente ausente. No protegieron a la víctima en el caso Monsalve, y ahora, nuevamente, no empatizan con esta denunciante. Este Gobierno ha demostrado que no prioriza la protección de las mujeres, y eso es inaceptable”.