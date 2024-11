“El chancho Boric” y “el violador eres tú”: los polémicos tuits de abogado y ex pareja de la denunciante del presidente

Actualizado el 27 de Noviembre de 2024

Luego de que se viralizaran ofensivos mensajes en contra de Boric en X, el abogado militante del Partido Republicano reconoció que él fue el que los escribió.

El abogado Jaime García Bozzo, ex pareja de la denunciante del presidente Gabriel Boric, descartó que su militancia en el Partido Republicano esté relacionada con la acción judicial contra el mandatario, se refirió a sus antiguos y polémicos tuits, y aclaró ciertos puntos sobre su rol en la denuncia.

En conversación con el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, habló sobre unos particulares tuits en contra del jefe de Estado, los cuales datan del 2021. Lo anterior, luego de que el conductor Julio César Rodríguez le pidiera que aclarara si efectivamente los escribió él.

“Boric: El violador eres tú”; “Y las caras visibles de la cicletada en pos de la salud y el estado físico quiénes van a ser? El chancho Boric o el chancho Jadue?”; “Respecto del tongo de #ElCifras Boric, cabe recordar que ya adulteró el uso de suelo, borró milagrosamente sus antecedentes penales (ya todo Chile vio la causa), y no sabe sumar. ¿Algo más que lo califique?”, son parte de los duros mensajes de Jaime García en contra de Gabriel Boric, quien enfrenta una acusación por acoso sexual y difusión de imágenes íntimas.

Ante esto, el abogado confirmó que dichas publicaciones son de su autoría. “Sí, es mi perfil. Son míos (los tuits) Bueno si vamos a hacer arqueología, mírenle el Twitter al Presidente, porque uf“, respondió.

A lo que agregó: “No se han hecho bien las cosas, pero de ahí a hacer un link como que yo por esos tuits, tenga algo que ver con esta denuncia, es estirar un poco mucho”.

Jaime García, ex pareja de denunciante de Boric, aclaró su rol en el caso

Tras ello, en medio de la extensa entrevista que tuvo con el citado medio, el letrado aseguró que no es representante ni asesor de ella en el caso, pese a que este martes en T13 se definió como abogado “asesor” de la supuesta víctima. “Yo no soy el asesor de ella, yo no soy parte de la causa y yo no soy el querellante, mucho menos. Entonces eso aclarar, porque yo expliqué en qué contexto yo salgo como a colación en este punto”, explicó, tras afirmar que está siendo “funado” en redes sociales, de hecho, tuvo que cerrar su cuenta de X.

Sobre su rol en este caso, el abogado dijo que acompañó a la mujer a la Fiscalía de Magallanes. “Estoy hablando hace como cuatro o cinco años atrás, es que ella cuando realiza esta denuncia, que yo no sabía su contenido, sino que en un tema como de amistad y que se sentía como más segura ahí conmigo al lado, yo asisto con ella a esa entrevista con la fiscal de Magallanes, no recuerdo el nombre, y esa es mi única participación en este asunto que ahora”, aseveró.

Posteriormente, el abogado manifestó que no sabía que el denunciado era el presidente Gabriel Boric. “Para ser bien sincero me entero al momento de la entrevista. Me entero en el contexto de la conversación con la fiscal”, comentó.

Con respecto a la denuncia, Jaime García dijo que “hay un espacio temporal bastante grande entre que se hace la denuncia y los hechos relatados. Obviamente, yo creo que existe una dificultad en cuanto a la forma de probar esto, pero eso ya no es resorte mío. No sé si esta denuncia va a prosperar si va a avanzar“.