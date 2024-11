Examen toxicológico positivo y “modus operandi”: los nuevos antecedentes que hunden a Jorge Valdivia

29 de Noviembre de 2024

Fiscalía reveló nuevos detalles de la investigación contra Jorge Valdivia, quien este jueves regresó a la Cárcel de Rancagua.

Luego de que la Corte dictara nuevamente prisión preventiva para Jorge Valdivia, surgió un nuevo antecedente en el marco de la investigación por dos denuncias de violación, la cual tiene que ver con los resultados de uno de los exámenes toxicológicos de las víctimas.

En esa línea, la jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, confirmó a ADN Radio que una de las denunciantes presentó resultados positivos a la presencia de benzodiazepina, cuya sustancia no la habría consumido de forma voluntaria.

“Ya llegó un examen toxicológico que resultó positivo respecto de una sustancia, benzodiazepina”, sostuvo Valdés.

Dicha sustancia es conocida por sus efectos sedantes y ansiolíticos, lo cual podría explicar la vulnerabilidad que acusó la víctima. “Estamos ampliando los informes periciales para determinar los efectos de esta sustancia en combinación con el alcohol. Considerando que las víctimas eran de contextura menuda”, aseguró la representante de la Fiscalía Oriente.

Con el resultado que arrojó la presencia de benzodiazepina, se reafirma la tesis de la Fiscalía en relación a la incapacidad de las denunciantes para oponerse, un punto importante en la investigación por violación contra Jorge Valdivia.

“Ambas víctimas señalan haber perdido totalmente la capacidad de resistir o responder. Es evidente que esto excede los efectos comunes del alcohol”, expuso.

El “modus operandi” de Jorge Valdivia

Si bien la defensa del Mago ha sostenido que las relaciones sexuales que tuvo el ex futbolista con las denunciantes se dieron de forma consensuada, los resultados toxicológicos y las declaraciones que se han presentado en el caso han hecho que esta versión sea puesta en tela de juicio.

En este sentido, el Ministerio Público recalcó que en ambas denuncias Valdivia habría usado el mismo modus operandi: contacto a la víctimas por redes sociales, consumo de alcohol y mensajes de WhatsApp que constatarían falta de consentimiento.

“Él contacta a las víctimas a través de una red social, Instagram, a las dos. No existe una relación previa. No tienen amigos en comunes. Las víctimas no se conocen. En ambas víctimas existe ingesta de alcohol, y ambas dan cuenta de la posibilidad de haber sido drogadas”, detalló.

Bajo este contexto, Pamela Valdés comentó que están esperando el resultado del examen toxicológico de la segunda denunciante.

“Falta una ampliación del informe que nosotros vamos a solicitar. Que nos explique el perito cuáles son estas sustancias. Qué efectos producen en el cuerpo, y lo más importante, qué pasa con esta combinación“, cerró la asesora de Fiscalía.