“Sácate algo weno”: los chats que develaron cómo operaban los autores del megaincendio en Valparaíso

Este viernes se llevó a cabo la formalización de los cuatro nuevos detenidos por su participación en el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero pasado y que dejó un saldo de 136 muertos.

En la audiencia, el fiscal de Incendios de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Osvaldo Ossandón, dio a conocer una serie de chats y llamadas telefónicas entre los involucrados, quienes además se comunicaron con los primeros detenidos por este caso, que están en prisión preventiva.

Ossandón dio cuenta de una serie de mensajes entre todos los miembros de la organización, los cuales provocaron incendios en la región entre 2022 y 2024, con la intención de cobrar horas extras por su labor.

En uno fechado en abril de 2022, FP escribió a MV y le dijo que “sería una lástima que tuvieran pega mañana” y horas después Conaf informa de un incendio en el fundo Monte Alto.

La Fiscalía Regional de Valparaíso detalló que MV y FP participaron en el origen de una serie de incendios en febrero, abril y diciembre de 2022.

En tanto, en febrero de 2023, MV le responde a FP que “el camino está mal, está terrible malo, hácete una weá buena (sic) porque hay que alargar la temporada”, pero éste le indicó: “sale oh, si no estoy trabajando (…) hácelo vo’ po’, ya te enseñé cómo se hacen”.

El fiscal Ossandón apuntó que “MV reclamó por un incendio que se hizo cuando él no estaba de turno”, mientras que 15 días antes del megaincendio de febrero pasado MV le precisó a FP: “Sácate algo weno po’ hombre (…) Yo no me puedo mover de acá”.

Ante esto, lo instan a que vaya a la Ruta 68 y “tira un fósforo a la salida y mañana entras temprano”.

Por su parte, AB le reclamó a FP que “dejaron la cagá, se quemó la 6, la 14 y la 9. La Sofía tuvo que salir corriendo. Mi mamá la fue a buscar ahora. Salió con la perra y la abuelita corriendo”.