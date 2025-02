A un año del megaincendio en Valparaíso: la crítica situación que llevó a damnificados a iniciar una huelga de hambre

Actualizado el 4 de Febrero de 2025

A un año de la tragedia que se desató en la Región de Valparaíso, solo se han entregado 53 viviendas para los damnificados, lo que hizo que vecinos de Villa Independencia iniciaran una huelga de hambre.

Hace un año, la Región de Valparaíso sufrió un megaincendio que ha sido considerado uno de los más devastadores del último tiempo, ya que sumó diversos focos en Viña del Mar, Limache, Quilpué y Villa Alemana, dejando un saldo de 16 mil damnificados y 137 fallecidos.

Uno de los sectores más afectados por las llamas fue Villa Independencia, en el sector alto de Viña del Mar, donde cinco de los afectados iniciaron este lunes una huelga de hambre en protesta por el lento proceso de reconstrucción, el cual solo llega al 26%, pero además porque acusan el fin de las entregas de subsidios, bonos y otros beneficios sociales.

Desde el Gobierno reconocen que las labores para reconstruir las zonas afectadas por el megaincendio han sido lentas, como lo dejó ver el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien declaró a radio Cooperativa que el proceso “no ha todo lo rápido que quisiéramos. Está claro que esto ha ido a un ritmo inferior al necesario e inferior al que las familias esperan y las familias tienen como necesidad”.

Según indicó el Serviu, hay 3.047 viviendas con daños, de las cuales 2.358 no son reparables; 566 casas en campamentos con pérdida total y 123 tienen daños menores y moderados. El organismo precisó que a enero de 2025, “un 35% de las familias con daño no reparable cuentan con un proceso de reconstrucción en desarrollo y se han entregado 591 subsidios habitacionales”.

Estudios de los terrenos: la gran traba de la reconstrucción tras megaincendio

Por su parte, el ministro Montes detalló que solo se han podido entregar 53 viviendas definitivas, de las cuales 41 se adquirieron ya hechas. Consultado sobre las razones de la demora para completar la reconstrucción de sectores como Villa Independencia o El Olivar, el secretario de Estado precisó que existe un proceso que se ha ralentizado.

El titular del Minvu explicó que hay que “definir lugares donde no se puede reconstruir, porque hay riesgo futuro; hay otros lugares con problemas del punto de vista jurídico, de los terrenos, de los propietarios, eso también requiere un proceso de planificación; hay terrenos que están en pendientes (…) el terreno tiene hartas complejidades”.

Montes apuntó que a esto se suma que “hay familias que todavía no saben exactamente cuál va a ser su solución, porque hay distintas alternativas que no se toman, hay distintas realidades” y que las licitaciones para poder llevar a cabo las obras aún no han sido otorgadas.

“Hay que definir las bases de licitación, convocar a licitaciones, definirlas. Pero las familias tienen que ver dentro de las opciones que hay, cuáles ellas quieren, porque esto no es simplemente llegar e imponer”, aseveró.

Ante este escenario, una de las medidas que se tomaron a nivel político fue la salida de Rodrigo Uribe como director regional del Serviu Valparaíso, sobre quien recaían una serie de críticas de todos los sectores por la demora en las labores de reconstrucción.

Sin embargo, esto no fue considerado suficiente por el gobernador Rodrigo Mundaca, quien calificó la reconstrucción como “un fracaso”, indicando a radio Universo que “hay responsabilidades institucionales que se cobran, precisamente, por defenestrar a un funcionario, pero eso no es suficiente, porque finalmente la responsabilidad recae en un funcionario de rango menor, y no quiero ser peyorativo, estoy hablando del director regional del Serviu. Pero efectivamente hay compromisos incumplidos”.

La Moneda se defiende y Matthei se suma al debate

Frente a los cuestionamientos, La Moneda ha reiterado que el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el megaincendio está proyectado para un periodo de cinco años, “donde se están disponibilizando recursos, se están acelerando los procesos a toda máquina, se está trabajando en colaboración con el sector privado”, precisó la vocera Aisén Etcheverry.

Etcheverry agregó que “dado el tamaño del daño, dado el impacto que esto tuvo en las familias, no importa lo rápido que vayamos, siempre va a ser insuficiente”, pero reiteró que “el compromiso del Gobierno es ponerle acelerador a toda marcha, sabiendo que va a existir un descontento que es justificado y que va a estar presente durante un tiempo”.

Sin embargo, estas palabras no han dejado satisfecha a Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, que también se sumó a las críticas por la demora en la entrega de soluciones definitivas para los damnificados.

Matthei emplazó directamente al presidente Gabriel Boric para instarlo a que “trate a estas personas con la dignidad que merecen. Algunas de ellas están dispuestas a construir sus propias casas con sus propias manos, pero necesitan algún tipo de ayuda”.

“Lo que más se necesita acá es gestión, es empatía, pero sobre todo un poquito de ayuda para que ellos puedan recuperar sus casas, que es lo que necesitan para poder seguir viviendo. Por favor, presidente, ordene que las cosas pasen”, cerró.