Aborto en Chile según la ONU: “uso excesivo” de la objeción de conciencia vulnera el derecho a la salud

Actualizado el 5 de Diciembre de 2024

La relatora especial de la ONU, Tlaleng Mofokeng, aseguró que "la protección del acceso al aborto es necesaria para hacer efectivos los derechos a la igualdad y la no discriminación".

Compartir

La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, aseguró que en Chile existe un “uso excesivo” de la objeción de conciencia en el tema del aborto y aseveró que “los impedimentos legales al acceso al aborto son violaciones a los derechos humanos“.

“El mayor desafío de Chile está en la obligación de garantizar un financiamiento nacional adecuado, equitativo y sostenible para la salud“, planteó Mofokeng, quien visitó nuestro país entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre de este año.

En esa misma línea, la relatora manifestó que “las restricciones legales vulneran el derecho a la salud al restringir el acceso a abortos oportunos y seguros, a bienes, servicios e información de calidad. Atentan contra la dignidad humana al restringir las libertades contempladas en el derecho a la salud, en particular la toma de decisiones y la integridad corporal”.

Por ello, aseguró que “la protección del acceso al aborto es necesaria para hacer efectivos los derechos a la igualdad y la no discriminación, a la vida, a la intimidad, a la salud y a no sufrir tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como a no sufrir violencia de género, entre otros derechos”.

Relatora de la ONU cuestionó “uso excesivo” de la objeción de conciencia en el tema del aborto

Al ahondar en el tema del aborto en Chile, la relatora especial de la ONU manifestó que “especialmente preocupante es el uso excesivo de la objeción de conciencia, sobre todo por parte de las instituciones, y la presión ejercida por los compañeros sobre otros obstetras que sí ofrecen abortos para que se opongan como consecuencia del estigma”.

“Otros obstáculos de los que oí hablar repetidamente fueron la falta de acceso en distintas regiones del país y la aprobación judicial de las interrupciones para niñas menores de 14 años que han sido violadas. Tales requisitos aumentan la estigmatización y revictimizan a estas personas y provocan retrasos en la atención”, recalcó.

Tlaleng Mofokeng dijo que si bien Chile no es el único país que incorporó la objeción de conciencia en el tema del aborto, en el caso de nuestro país el tema se reguló de manera demasiado amplia, pues si bien existe en gran parte del sector privado, en el sistema público “médicos y médicas son contratados por el Estado y debieran tener la obligación de prestar esta atención de salud“.

“La objeción de conciencia llega a la medicina sólo cuando se trata de la salud de las mujeres“, recalcó Mofokeng.