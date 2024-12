Natalie Rupnow, la autora del tiroteo que dejó tres personas muertas y seis heridos en un colegio de EE.UU.

17 de Diciembre de 2024

Natalie Rupnow, quien se hacía llamar Samantha, mató a un profesor y a un escolar de su colegio antes de usar la misma arma para suicidarse.

Como Natalie Rupnow, de 15 años, fue identificada por la policía de Estados Unidos la escolar que mató a tres personas e hirió a otras seis durante un ataque perpetrado en un colegio cristiano de Madison, en el estado de Wisconsin.

El reporte policial detalló que una de las víctimas fatales de Natalie era profesor del establecimiento, mientras que el otro fallecido era alumno del colegio, al igual que la atacante. También precisó que el baleo fue perpetrado con una pistola de nueve milímetros, la misma que empleó la adolescente para matarse.

De acuerdo con los reportes de la prensa de ese país, dos de los seis heridos -un profesor y cinco estudiantes- se encontraban en condición crítica a raíz del ataque.

La policía precisó que pese a las indagatorias iniciadas tras la fatal balacera, todavía no consigue aclarar los motivos que llevaron a la adolescente a realizar la matanza.

Qué se sabe y qué se ignora de la escolar que mató a un profesor y un alumno de su colegio

Además, se confirmó que Natalie Rupnow, quien se hacía llamar Samantha, había estudiado en el mismo establecimiento desde el jardín infantil y que era una de los 390 alumnos del colegio Abundant Life.

Antes de matar al profesor y al alumno de su colegio, la escolar compartió a través de las redes sociales una foto en la que lucía una camiseta igual a que la usó en su momento uno de los autores de la matanza de Columbine, el 20 de abril de 1999.

Una de las preguntas que se le hizo a la policía tuvo que ver con la identidad de género de la escolar que mató al profesor y al alumno de su colegio, ante lo cual el jefe de Policía de Madison, Shon Barnes, manifestó que “no sé si Natalie era transexual o no. Y francamente, no creo que eso sea importante en absoluto“.

“No creo que lo que haya ocurrido hoy tenga nada que ver con cómo ella o él o ellos quieran identificarse”, añadió el jefe policial, quien planteó que “también queremos ver si los padres pudieron haber sido negligentes“.