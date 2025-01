Fiscalía pide prisión preventiva: formalización contra desaforado diputado Mauricio Ojeda continuará este viernes

2 de Enero de 2025

El ex Republicano está siendo investigado por fraude al fisco en el marco de la arista Manicure del Caso Convenios.

Este jueves 2 de enero en el Juzgado de Garantía de Temuco se llevó a cabo la primera jornada de la formalización contra el desaforado diputado Mauricio Ojeda (ex Republicano), a quien se le imputan delitos por fraude al fisco reiterado en el marco de la arista Manicure del Caso Convenios en la Región de La Araucanía.

Bajo este contexto, y tras una larga jornada, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidieron prisión preventiva para el parlamentario.

En este sentido, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo que Mauricio Ojeda “tiene una participación como autor y cooperador en el delito de fraude al fisco. Hemos imputado y hemos comunicado que nuestra calificación jurídica es el delito de fraude al fisco reiterado, consumado y también un delito de fraude al fisco en grado de frustrado”.

Siguiendo en esa línea, comentó que “hay una facilitación de medios que utiliza el propio diputado contactando a personas, a funcionarios públicos, solicitando asesoría para la Fundación Folab y Educc y (…) la facilitación que él hace de medios económicos para que esta fundación pueda seguir postulando y en definitiva también se beneficia directamente de los fondos públicos que se han transferido a fines de año a la Fundación Folab y Educc y es de las primeras personas que recibe para sí y para terceros esta devolución de fondos”.

Tras las presentaciones de la parte querellante, se determinó que la audiencia de formalización continúe su curso este viernes a las 09:00 horas, para dar paso a la exposición de la defensa.

El Caso Manicure: la investigación por la cual el diputado Mauricio Ojeda fue desaforado y es formalizado

El parlamentario se encuentra siendo investigado por el millonario fraude del Gobierno Regional de La Araucanía, desde donde se traspasaron 730 millones de pesos a las fundaciones Folab y Educc, en el marco de la arista Manicure del Caso Convenios.

El propósito era financiar cursos destinados a mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, pero que en realidad nunca se llevaron a cabo.

Previo a la audiencia, el diputado Mauricio Ojeda declaró: “Es un día que esperábamos con ansias para poder conocer cada uno de los detalles de lo que plantea el Ministerio Público para poder contar nuestra versión”.

A lo que agregó: “La gente que me conoce no necesita una explicación. Yo creo que he dado muestra suficiente durante toda mi trayectoria pública y también privada de que jamás en la vida le he fallado en ningún sentido a ninguna persona en algo que tenga que ver con asuntos de probidad. No existe peligro de fuga, está garantizado. Soy el más interesado en estar presente y que estas audiencias se desarrollen lo antes posible”.