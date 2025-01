Un hervidor y una denuncia ante Gendarmería: Cathy Barriga protagoniza pelea con Leonarda Villalobos en la cárcel

Actualizado el 6 de Enero de 2025

Cathy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, protagonizó una insólita discusión con Leonarda Villalobos en la cárcel de San Miguel, que terminó con la otrora socia de Luis Hermosilla siendo trasladada a la cárcel de San Joaquín.

Según precisó T13, el conflicto entre ambas fue creciendo en el tiempo, ya que cuando la otrora jefa comunal ingresó al recinto a cumplir prisión preventiva, recibió una bienvenida por parte de la abogada.

Sin embargo, la relación se deterioró cuando Cathy Barriga acusó ante Gendarmería a Villalobos y a otras dos internas de acoso y hostigamiento, en el marco de una colecta para poder comprar un hervidor, lo que terminó en una fuerte discusión entre la ex alcaldesa de Maipú y la abogada, quien era secundada por un grupo de internas, donde estuvieron cerca de los golpes.

Pero esto no es todo, ya que Barriga denunció que la abogada estaba elaborando un plan para que las dos pudieran ser derivadas al anexo Capitán Yáber. “Nosotras dos tenemos que irnos a Capitán Yáber y lo vamos a lograr haciendo una entrevista y un reportaje con TVN, ya que tenemos conversado con los chiquillos y tu abogado, ya que no aguantó más acá. No quiero estar con más delincuentes parricidas”, fueron las palabras de Villalobos a la ex Mekano.

Frente a esta situación, Gendarmería tomó acciones y ordenó el traslado de Leonarda Villalobos a la cárcel de San Joaquín, mientras amonestó a las otras internas involucradas. Por contrapartida, Barriga no fue sancionada y se mantiene en el módulo 2 de la cárcel de San Miguel.