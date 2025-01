Madre de la denunciante de Manuel Monsalve: “Tiene rasgos de un psicópata”

Actualizado el 10 de Enero de 2025

Meganoticias adelantó parte de la entrevista a la mujer, la cual veremos en el programa Only Fama, donde calificó al ex subsecretario como "un criminal".

La madre de la denunciante de Manuel Monsalve afirmó que el ex subsecretario del Interior “tiene rasgos de un psicópata“, y aseveró que si queda libre “va a volver a hacer lo mismo, porque es un violador“.

La mujer no dudó en calificarlo como “un monstruo”, y recordó que ella fue la primera en conocer lo que había ocurrido. “Ella me llama como a las 5 de la tarde, llorando desconsoladamente y me dice: Mamá, me violó. Yo le empecé a gritar y le dije hija, quién te violó. El subsecretario me violo, me dijo”, relató.

Así lo afirmó la mujer en la entrevista que le concedió al programa Only Fama que será emitida este viernes, y de la cual entregó un adelanto Meganoticias Prime.

La nota se llevó a cabo en la casa familiar en Curanilahue, donde la denunciante permanece bajo el cuidado de sus parientes más cercanos.

De acuerdo con lo manifestado por la mujer, nadie del Gobierno se ha comunicado con su familia para ofrecerle apoyo. “Ni la ministra esa que dicen que es (del ministerio) de la Mujer. No, ella nunca ha llamado a mi hija“, manifestó al respecto.

Madre dijo que la denunciante no quería estar mucho rato con Manuel Monsalve

La mujer rememoró que hablaba todos los días con su hija cuando trabajaba en Santiago, y que también lo hizo el domingo 22 de septiembre, cuando el entonces subsecretario la convocó a una reunión “de trabajo”.

“Yo hablé con ella, hablé casi una hora por teléfono, momentos antes de que ella fuera a juntarse con este criminal. Y en un momento ella me dijo que no quería ir, porque se había puesto a llover. Yo le dije pero hija, si usted no quiere ir no vaya. Es que es mi trabajo, es una reunión de trabajo, me dijo”, recordó.

Además, contó que su hija no quería estar mucho rato con Monsalve, por lo que “me pidió que yo la llamara a las siete de la tarde, porque la reunión era a las seis. Y ella me dijo mamita, llámame a las siete y dígame que usted está enferma, que se le bajó el azúcar para yo venirme, por favor“.

También dijo que cuando llegó la hora ella llamó a su hija, pero no le contestó. “La empecé a llamar, la llamé toda la noche. El teléfono estaba muerto“, manifestó la mujer.

Al día siguiente “amanecí angustiada. Llamé a mi hijo para Concepción, llamé al papá de ella, porque yo tenía la corazonada de que algo malo iba a pasar“, relató durante la entrevista.

“Él es un criminal”

Respecto del momento en que su hija despertó desnuda junto a Monsalve, dijo que “ella queda en shock, queda erguida. Despertó con muchas manchas de sangre y con una mordida en el brazo. Ella se viste y se va, caminó como 15 cuadras para llegar a su departamento, toda manchada de sangre”, detalló.

Añadió que “yo no supe de ella hasta el otro día (lunes). Me mandó un mensaje no más: Mamá, se me había descargado el celular, pero estoy bien. Hasta ahí yo no sabía nada”, dijo. Sin embargo, cuatro días más tarde su hija terminó por contarle toda la verdad.

Junto con ratificar que la denunciante de Manuel Monsalve está con tratamiento psicológico, su madre manifestó que solo espera que el ex subsecretario pague por sus delitos.

“Yo lo único que le pediría al presidente, a los jueces, es que consideren todo, todo lo que hizo este hombre y que lo condenen, porque la cárcel se hizo para los criminales y él es un criminal“, concluyó.