Corte Suprema descarta que posible rechazo de Marta Herrera sea un fracaso del Poder Judicial

16 de Diciembre de 2022

El presidente del máximo tribunal, Juan Eduardo Fuentes, afirmó que se cumplió con el objetivo de elaborar la quina desde donde el Gobierno eligió a su candidato para el cargo.

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, descartó este viernes que un posible rechazo de la candidatura de Marta Herrera como fiscal nacional sea un fracaso de parte del Poder Judicial.

La jefa de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica fue la candidata elegida por el presidente Gabriel Boric para ser sometida a votación por el Senado, luego que la misma Cámara Alta rechazara la postulación de José Morales.

Durante el jueves, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, había advertido que un nuevo rechazo de la candidatura a fiscal nacional sería un “un fracaso de los tres poderes del Estado“, considerando que la quina de postulantes es elaborada por el Poder Judicial, analizada por el Poder Ejecutivo y definida por el Poder Legislativo.

En una entrevista con Radio Pauta, la autoridad consideró que el nombramiento del titular del Ministerio Público se trata de un “trabajo colectivo” y que “no se puede adjudicar todo al poder Ejecutivo”.

La respuesta del presidente de la Corte Suprema

Durante una actividad en el Palacio de La Moneda, el presidente del máximo tribunal respondió a las declaraciones de la ministra Vallejo, descartando que un posible nuevo fracaso sea atribuible a la acción de los tribunales.

“Nosotros hicimos la quina y no nos corresponde a nosotros la designación. Así que no tenemos ningún fracaso en el Poder Judicial, al contrario, hemos cumplido con todas nuestras obligaciones“, afirmó.

Consultado sobre un posible intento del Ejecutivo de deslindar sus responsabilidades hacia la Suprema, Fuentes aclaró que “no voy a criticar las declaraciones del Gobierno, no me corresponde”.