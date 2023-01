Comisión de Constitución rechaza idea de legislar autopréstamos de fondos de AFP

11 de Enero de 2023

Los diputados Rene Alinco y Karol Cariola fueron los únicos que votaron a favor de las iniciativas.

Por 2 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Constitución de la Cámara rechazó, en general, los tres proyectos que posibilitan la realización de autopréstamos desde las cuentas de AFP.

Por el rechazo, el diputado Jorge Alessandri (UDI) calificó estas iniciativas como “autoengaño” y con “efecto catastrófico”, tal como lo planteó el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, subrayó. A su vez, el diputado Andrés Longton (RN) manifestó que, sin duda, hay que empatizar con lo que está pasando el país y, en particular, la clase media. Pero, se debe abordar la crisis económica con una respuesta acorde que se haga cargo de ella y no profundizarla.

En tanto, el diputado Raúl Leiva (PS) recordó que se está legislando en la Comisión de Trabajo una figura de autopréstamo con bordes y límites, en el marco de la reforma de pensiones.

La primera iniciativa propone retiros en carácter de “préstamos”, sin límite de veces. Estos por un monto equivalente al 15% del total ahorrado y sin tope.

Dicho monto estará expresado en UF y no devengará intereses. El monto se devolverá a la cuenta individual reajustado, conforme a las variaciones de la UF, en una a sesenta cuotas. Y, los afiliados no podrán solicitar un nuevo préstamo mientras no se pague la totalidad del primero.

Las siguientes dos reformas permiten girar desde las cuentas de capitalización individual hasta el 100% de los fondos acumulados bajo la condición de reintegrarlos en cuotas prorrateadas en un plazo máximo de cinco años.

Los afiliados podrán solicitar giros en sus fondos sin límite de veces, siempre que no tengan un giro pendiente de reintegro. Además, podrán pagar las cuotas en forma anticipada y voluntaria, y no serán exigibles si el afiliado no está con un contrato de trabajo que contemple cotización previsional.