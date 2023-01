Crece la tensión y la distancia: Chile Vamos califica de “taimados” a Republicanos por rechazo de AC contra ex ministra Ríos

25 de Enero de 2023

La oposición está dividida por las últimas votaciones sobre las acusaciones constitucionales contra Giorgio Jackson y Marcela Ríos.

Compartir

Este miércoles a eso de las 15:00 horas se votará en la Cámara de Diputados y Diputadas la acusación constitucional en contra de la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos. En Chile Vamos están organizados para entregar sus votos a favor del libelo en contra de la ex secretaria de Estado, sin embargo, sus cálculos no alcanzan si el Partido Republicano se abstiene o desaprueba la moción.

“Tras realizar un profundo estudio de los antecedentes de la acusación, hemos definido que no seremos cómplices de la decisión que ha tomado el presidente de exponer a la ex ministra Ríos a modo de chivo expiatorio, con el fin de que se cierre el capítulo de los indultos y así delegar su culpabilidad en la ahora ex jefa de la cartera de Justicia”, argumentaron desde el conglomerado encabezado por el ex candidato presidencial José Antonio Kast.

Lo que pretenden es apuntar al presidente Gabriel Boric, una señal que no aprueban en el resto de los partidos de oposición por ahora. De ahí la distancia. “Una posible acusación constitucional en contra del presidente de la República es una opción que está en evaluación por parte de nuestra bancada“, expusieron.

En ese contexto, a pocas horas de la votación en el Congreso, desde Chile Vamos presionan para que sus pares opositores al Gobierno apruben la iniciativa contra Ríos. “Hacemos un llamado al Partido Republicano a explicarle a Chile por qué defiende a la ministra de los indultos y a la ministra que le da beneficios carcelarios, entre otros, a Celestino Córdova”, dijo Juan Antonio Coloma de la UDI.

Los “taimados” del Partido Republicano

“Nos parece impresentable que algunos parlamentarios se taimen, porque uno o dos votaron en contra de la acusación contra Giorgio Jackson. No puede ser que el Partido Republicano se reste de votar una acusación contra la ministra que firmó los indultos contra delincuentes y terroristas y dio beneficios carcelarios a personas condenadas por beneficios gravísimos”, agregó el parlamentario del distrito 31 de la Región Metropolitana.

“Lo que ocurre es lo siguiente. Cómo hubo uno o dos parlamentarios de Chile Vamos que no aprobaron la acusación de Jackson, entonces el Partido Republicano decide restarse de esta acusación. Hacemos un llamado a ponerse del lado de las víctimas y entender de que un rechazo a esta acusación respalda a la ministra de los indultos, eso es lo que hace el Partido Republicano. Esperamos que rectifiquen y decidan apoyar el libelo. Si el Partido Republicano sigue apoyando a la ministra, no tenemos los votos”, cerró Coloma.