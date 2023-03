“Cahuines de farándula”: diputado Enrique Lee responde a denuncia por acoso sexual y laboral a trabajadora del Congreso

16 de Marzo de 2023

El diputado independiente negó la acusación presentada por la funcionaria, que se dio a conocer en la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara.

El diputado Enrique Lee (Ind) respondió a la denuncia por acoso sexual y laboral presentada por una trabajadora del Congreso Nacional, la que se abordó en la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados.

La Asociación de Trabajadores de Parlamentarios de Chile (Afutrapach) señaló que la afectada dio a conocer su caso a través de un correo electrónico debido a la ausencia del encargado de Género de la Corporación. Debido a esto sus datos se filtraron.

El tema fue tratado por las diputadas de la comisión, quienes sin mencionar a Lee comentaron que “se recibe una carta por la cual denuncia ser víctima de acoso sexual de parte de su jefe, un diputado de la República en ejercicio. Comenta que los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad de la corporación, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta”.

“En estos momentos (la víctima) se encuentra con contrato vigente, pero sus credenciales y claves fueron bloqueadas por orden de su jefe al enterarse de que fue denunciado, por lo que se encuentra en estos momentos sin poder almorzar y en los pasillos de la torre, por no tener lugar donde estar”, añadió.

Posteriormente los medios reportaron que la denunciante había sido secretaria del diputado Lee, quien representa a la región de Arica y Parinacota.

La respuesta de Enrique Lee

El diputado Enrique Lee realizó durante la medianoche del jueves una transmisión por su cuenta de Facebook, en donde criticó el “amarillismo” de los medios de comunicación al informar sobre el caso.

“Me gustaría que los medios cubrieran (nuestro trabajo) con la misma pasión que lo hacen con los cahuines y noticias de farándula“, señaló el parlamentario, quien acusó que los diarios y canales de televisión no cubren sus actividades parlamentarias.

Por la acusación, el diputado -que llegó a la Cámara en un cupo por el desaparecido PRI– afirmó que al ser su primera vez como parlamentario requirió de una secretaria, por lo que se le sugirió contratar a la ahora denunciante debido a su experiencia en el Congreso con otros diputados.

“Lo que yo no sabía al momento de contratarla es que ya ha tenido conflictos laborales como el que hoy mismo me afecta, y me enteré de esto una vez que ya está contratada”, aseguró.

Lee afirmó que la denunciante solicitó “constantes aumentos salariales”, por lo que decidió desvincularla. Posteriormente requirió a otro funcionario procedente de Arica, quien al llegar a la sede legislativa descubrió que la trabajadora se encontraba con licencia médica.

“Se me pide que la desvincule por mutuo acuerdo cosa que no fue posible ya que pide como condición que le consigamos otro trabajo con mejor sueldo, ante la negativa o la imposibilidad de hacerlo, tuvimos que solicitar la desvinculación por perdida de confianza”, relató.

Sobre el bloqueo de las claves de ingreso, el diputado dijo que aquello fue recomendado por sus abogados, ya que al estar con licencia médica la trabajadora podría acusarlo de hacerla trabajar mientras se encontraba bajo esa condición.

Enrique Lee señaló que todo su vínculo laboral con la afectada está registrado en conversaciones por WhatsApp, las que presentará como evidencia en las instancias correspondientes.

El congresista también cuestionó la forma en la que se canalizó la denuncia, ya que según él la comisión de la Mujer no es el organismo adecuado. También manifestó que con las diputadas que encabezan la instancia mantiene “profundas diferencias ideológicas”.