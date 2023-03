Matthei desmiente justificar violaciones a DD.HH. y apunta contra Boric: “Es una falta de madurez”

29 de Marzo de 2023

La alcaldesa de Providencia buscó aclarar sus dichos sobre Carabineros, los que fueron rechazados por el presidente.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), salió a aclarar sus polémicos dichos sobre Carabineros y las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, los que fueron rechazados por el presidente Gabriel Boric.

El cruce comenzó luego que la jefa comunal hablara sobre las críticas que recibió la institución por su actuar tras el 18 de octubre de 2019, y el giro dado por algunas autoridades actuales en medio de la crisis de seguridad.

“Si hubo problemas de violaciones a los derechos humanos fue porque efectivamente no tenían la forma de defenderse. Cuando se les venían encima, lo único que tenían eran bombas lacrimógenas, los zorrillos y esos famosos balines de goma que nunca habían tenido el entrenamiento de cómo usarlo”, declaró la alcaldesa al canal 24 Horas.

Estos dichos fueron cuestionados por el propio presidente Boric, quien recurrió a las redes sociales para responder que “las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación, y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia”.

“Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los DDHH”, complementó.

La respuesta de Matthei

La alcaldesa Matthei también recurrió a su perfil de Twitter para responder a los dichos del presidente Boric, desmintiendo que haya intentado justificar las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

“Presidente lo noto obsesionado con los alcaldes. Usted, que se ha dado tanta voltereta e impidió que se aprobaran leyes que defiendan a los chilenos y a Carabineros, escribe seguramente sin todos los antecedentes. Con respeto, madure y gobierne, necesitamos lo mejor de usted“, expresó.

La gremialista insistió en su postura y en una entrevista a T13 afirmó que “nunca jamás he justificado y nunca jamás voy a justificar ninguna violación de Derechos Humanos” y que “eso no lo he hecho nunca y no lo haré nunca”.

“El tema de los daños a los ojos obviamente que era porque no tenían cómo defenderse. ¿Usted cree que los carabineros salían a ver a quién dejaban ciego ese día?“, añadió.

Por la declaración de Boric, Matthei expresó que “me parece que es una falta de madurez del presidente. Es una falta de madurez, una falta de seriedad. Primero, tratar de dar vuelta la discusión, lo que estamos discutiendo hoy día todos los chilenos y lo que todo el mundo demanda es un tema de mayor seguridad, es que haya leyes, que haya hechos claros en contra de la delincuencia”.