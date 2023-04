VIDEO – “Su opinión no me merece ninguna valoración”: José Miguel Insulza se enfrenta a secretario del Senado

4 de Abril de 2023

El senador PS protagonizó un tenso momento en medio de la comisión de Seguridad, que revisó la Ley Naín-Retamal.

El senador José Miguel Insulza (PS) protagonizó un tenso momento en medio del debate de la Ley Naín-Retamal, el que lo enfrentó directamente con el secretario de la comisión de Seguridad del Senado, Julián Saona.

El conflicto surgió cuando se abordó una indicación que consideraba modificar las condiciones en las que un reo obtenía un indulto, tema que el parlamentario socialista consideró como inadmisible debido a que se alejaría de la idea matriz de la iniciativa.

Saona intervino y consideró que el planteamiento sí era admisible, lo que hizo que el senador manifestara su reclamo hacia el presidente de la comisión, Felipe Kast.

El tenso diálogo

Las diferencias por la indicación derivaron en un complicado diálogo entre Insulza y el secretario de la comisión del Senado, el que quedó registrado en medio de la sesión.

“Perdón secretario, yo creo que está exagerando la amplitud de esto, yo creo que realmente preferiría que el presidente diera la opinión de esto. Usted hasta ahora me ha demostrado solamente que está de acuerdo con un lado del sector. Señor secretario le declaro formalmente que su opinión no me merece ninguna valoración, pido que el presidente (de la comisión) se pronuncie“, expresó el militante PS.

Kast reaccionó y pidió “respeto” para Saona, mientras que el ex secretario general de la OEA insistió en su molestia.

“¡Pero que nos respete a nosotros y no nos diga cosas que son completamente absurdas!“, manifestó el socialista.

El secretario respondió a estos reclamos y comentó que “desde luego no comparto las expresiones del senador Insulza, creo que son injusta, creo que son ofensivas. Yo soy funcionario más de 30 años del Senado, he podido colaborar con senadores de distintos signos políticos y siempre se ha hecho en buenos términos, nunca he recibido ningún reclamo del tipo que hoy se ha formulado, lo rechazo y lamento, más tratando de un senador por el que siento profundo respeto”.

Tras el intenso debate, la moción de la polémica terminó siendo desestimada por la comisión, que consideró que el tema de los indultos no correspondía a un proyecto que trataba sobre la seguridad de Carabineros.