“Esa violencia de parte de ella…”: Vodanovic responde a Maite Orsini y mantiene el quiebre PS-RD

21 de Julio de 2023

Maite Orsini apuntó contra el PS a raíz de las declaraciones que le dedicó Fidel Espinoza al ministro Giorgio Jackson.

El desencuentro de Maite Orsini (RD) con el Partido Socialista (PS) es una de las consecuencias políticas que dejó el robo de los 23 computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso).

Esto luego de que, una vez conocido el hecho, el senador Fidel Espinoza no dudó en apuntar contra el ministro Giorgio Jackson como ha ocurrido durante el Caso Convenios, situación que la diputada intentó frenar enviando un mensaje a la colectividad que preside Paulina Vodanovic.

“Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde la fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor… Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedo a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar“, escribió el parlamentario de la Región de Los Lagos en sus redes sociales.

Es a raíz de esa declaración que Maite Orsini envió un mensaje al PS: “Hacer un aprovechamiento político para golpear al ministro Jackson, que todo indica que es víctima, es una persecución política. El maltrato que Fidel Espinoza hace no sólo en contra del ministro, sino en contra de todos nosotros, tiene que cesar”.

Estas frases no cayeron bien en el partido que conduce Paulina Vodanovic y, de hecho, la timonel cree que están lejos de solucionar el quiebre si se hace de esta forma.

La respuesta de Vodanovic a Orsini

La timonel PS sostuvo que “si ella o Revolución Democrática pretendía que con eso íbamos a calmar las aguas, creo que finalmente provocan el efecto contrario y así se lo hice saber al presidente del partido, el senador Juan Carlos Latorre”.

“Yo en general nunca me refiero el malos términos a las personas y en particular de nadie de su partido RD, por lo tanto esa violencia de parte de ella sí me parece bastante compleja“, expresó Vodanovic.

“Las opiniones de nuestros militantes, es responsabilidad de cada uno y no es política de nuestro partido la censura ni coartarlas”, dijo la presidenta del PS en torno a los dichos de Fidel Espinoza.

“Si es por victimizarse como lo hace la diputada Orsini, yo también podría hacerlo, pero la política es como es, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que hace y de lo que dice. No es grato tener que estar dando explicaciones por los dichos de otro senador. La opinión oficial del partido ya le he dado en reiteradas ocasiones. Espero también poder aclarar eso, que sí ha causado malestar las palabras de Maite Orsini dentro del partido”, cerró en Radio Universo.