Giorgio Jackson pide que la UDI se retracte tras involucrarlo en robo al Ministerio de Desarrollo Social

24 de Julio de 2023

El ministro se presentó en la Cámara de Diputados para detallar la cronología del caso. Hubo alta tensión por su presencia.

Justo en el día en que se dieron a conocer las primeras imágenes de cómo se concretó el robo de 23 computadores y una caja fuerte desde las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), el ministro Giorgio Jackson se presentó en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y Diputadas para detallar la cronología de este caso.

Respecto al contenido de la caja que aún no aparece y del que se tuvo una falsa alarma durante la tarde de este lunes, el secretario de Estado afirmó que se trataba de documentación obsoleta como la tarjeta de un ex jefe de finanzas y sólo tres boletas se mantienen vigentes, por lo que, según sus palabras, ya se solicitaron las copias digitales.

Durante su presentación y después de ella, Jackson insistió en que la Unión Demócrata Independiente (UDI) debe retractarse de haberlo inmiscuido de alguna forma en el robo y de apartarse de la mesa de trabajo que busca un acuerdo entre la oposición y el Gobierno para concretar una reforma que mejore las pensiones. La Moneda, de hecho, no renovará la suma urgencia de este proyecto de ley luego de que el gremialismo se alejara por la presencia de Jackson en el gabinete del presidente Gabriel Boric.

Esto se ha prestado para muchas interpretaciones, incluso imputaciones de delitos que yo creo que son muy graves (calumnias). El tiempo va a ir dando paso a la verdad, y la verdad hará que las personas que generaron calumnias se retracten me imagino, y eventualmente que pidan disculpas públicas por todo el daño que se ha hecho”, dijo el ministro.

“Antes de subirme al avión (en Concepción) yo supe del robo sin tener los detalles que aportó el parte policial. No teníamos los detalles y la subsecretaria era quien iba a apersonarse en el lugar. Lo que hoy conocemos como el caso del robo al Ministerio de Desarrollo Social no estaba en la magnitud que hoy lo vemos… una vez que aterrizamos, conocemos el parte policial y ahí se hizo evidente que era muy difícil continuar con la agenda que teníamos planificada en la región del Bíobío”, explicó el titular del Mideso.

Tensión en la Cámara

Al momento de comenzar la sesión de la Comisión de Desarrollo Social, la presidenta de la instancia, Marlene Pérez (UDI) no dudó y sostuvo que “exijo que el ministro responda“, mientras que Juan Carlos Beltrán (RN) insistió en la renuncia del secretario de Estado. “Debería dar un paso al costado”, le dijo el parlamentario, a quien le piden su salida por el Caso Convenios.

Frente a estas frases intercedió el socialista Daniel Melo, quien solicitó no usar la instancia para “aprovechamientos políticos”. Y no fue el único, pues Clara Sagardía (IND) tampoco estuvo de acuerdo. “Todo está en manos de la justicia, es un mal precedente achacar un líder porque creó un partido, y que lo quieran hacer responsable no me parece, avancemos de acuerdo a la citación”, enfatizó.