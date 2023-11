Veto a la Ley de Usurpaciones: qué se aprobó y qué implica

8 de Noviembre de 2023

La aprobación en la Cámara contó con los votos a favor del oficialismo y de legisladores del Partido de la Gente, Evópoli y el Partido Republicano. Ahora quedó lista para promulgarse.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, con los votos a favor de legisladores del Partido de la Gente, Evópoli y el Partido Republicano.

Aquello, luego de que la oposición no consiguiera reunir los dos tercios que necesitaba tanto en el Senado como en la Cámara Baja para mantener la norma como se había presentado.

De esta forma, los legisladores aprobaron 13 de las 14 modificaciones que incluía el veto del presidente Gabriel Boric, eliminando la norma de la legítima defensa privilegiada por parte de los dueños de terrenos, así como las penas de cárcel por todo tipo de usurpación.

De acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo, el mencionado artículo permitía la “autotutela” de los propietarios.

Además, la aprobación del veto implicará la graduación de las penas en los casos de usurpaciones, al diferenciar las violentas de las no violentas. De esta forma, un juez decidirá si se aplicaría una multa o presidio.

Tohá valoró apoyo mayoritario al veto a la Ley de Usurpaciones

Ahora que la Ley de Usurpaciones quedó listo para ser promulgada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó la aprobación del veto con los votos tanto del oficialismo como de parte de la oposición.

“Queremos valorar que los argumentos que hemos ido instalando han logrado concitar un apoyo mayoritario en ambas cámaras“, manifestó la jefa de gabinete.

A continuación la secretaria de Estado sostuvo que “creemos que esto va a permitir que la Ley de Usurpaciones reformada, después de todo este esfuerzo legislativo, sea una ley que dé mayores garantías de efectividad para reponer el derecho de quienes son víctimas de este delito, de herramientas efectivas para que las policías reaccionen cuando este delito se comete, y que, al mismo tiempo, las sanciones que se aplican sean proporcionadas a las distintas expresiones que este tipo de delito tiene”.

Por otra parte, y pese a que la aprobación del veto presidencial contó con votos de legisladores de la oposición, desde Chile Vamos ratificaron que presentarán un nuevo proyecto de ley para reponer el tema de la legítima defensa.

Al respecto, la ministra Carolina Tohá dijo que los legisladores opositores tienen derecho a presentar la nueva iniciativa legal.

“No conocemos el proyecto, así que no podemos opinar de un proyecto que no conocemos. Pero es una atribución siempre de los parlamentarios y las parlamentarias“, sostuvo la jefa de gabinete.

Dijo que, no obstante, “nosotros creemos que dado lo larga que ha sido la tramitación de esta ley, y que al final del día escuchamos las distintas opiniones y se valora los aportes que va a tener esta ley, sería bueno ponerla en práctica y evaluar su funcionamiento, y modificarla una vez que veamos cómo está andando“, concluyó.