Qué es el 3+3, la fórmula que busca destrabar la Reforma de Pensiones

15 de Enero de 2024

Este lunes se votará la iniciativa del Gobierno en la Comisión de Trabajo de la Cámara, donde se espera que avance a su próximo trámite legislativo.

Una nueva fórmula, denominada 3+3, busca destrabar la discusión sobre la Reforma de Pensiones y ya se comenzó a discutir, mientras el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que se trataba de “una propuesta constructiva”.

Hoy lunes se reanudó en el Congreso la discusión de la reforma previsional, en la que se espera que se aborde la iniciativa impulsada por la Democracia Cristiana (DC), el Partido de la Gente (PDG) y Demócratas, para luego comenzar su votación.

La propuesta para la distribución del 6% de cotización adicional, que se denomina 3+3, sugiere destinar un 3% para solidaridad y el otro 3% para las cuentas de capitalización individual de los trabajadores.

Si bien el titular de Hacienda valoró que se trata de “una propuesta constructiva“, aseveró a la vez que “es distinta de la que tiene el Gobierno“.

Esta última propuesta, según indicó en su momento la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, contempla una distribución de 3% para el seguro social; 2% al ahorro individual, y 1% a fortalecer el empleo formal de las mujeres.

Oposición ya anunció su rechazo a la fórmula

La propuesta del 3+3 en la Reforma de Pensiones, sin embargo, no tuvo una buena acogida en la oposición, como lo reveló el miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Cristián Labbé (UDI) Según el parlamentario, su colectividad no aprobará ni la propuesta del Ejecutivo, ni la nueva opción.

El también diputado Guillermo Ramírez (UDI), ratificó que los diputados gremialistas nunca van a “votar a favor de crear un sistema de reparto”.

Al respecto, el presidente de la DC, Alberto Undurraga, criticó la negativa de la oposición a sumarse a esta propuesta. Sobre todo porque es similar a una que sí apoyó durante el gobierno anterior.

“La verdad es que no se entiende, porque la derecha estuvo disponible al tres y tres durante el gobierno de Piñera y hoy no está disponible al tres y tres durante el gobierno Boric. Entonces creemos que eso no es consistente“, aseveró Undurraga.

“El llamado entonces es a que puedan también deponer sus propuestas que solo apuntan a capitalización individual y podamos acercarnos, que podamos construir con este tres y tres un acuerdo más amplio“, dijo el timonel de la DC.