La defensa a Orsini, la inquietud de Winter y el acuerdo en el Senado: los momentos que marcaron la discusión de seguridad en el Congreso

1 de Mayo de 2024

Mientras en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara, el debate del proyecto RUF estuvo marcado por la negativa oficialista a votar la iniciativa hasta total despacho, en el Senado se optó por discutir la reforma a la Ley Antiterrorista, que pasará a sala este jueves. Estas fueron las claves de dos días de premura legislativa para destrabar la agenda de seguridad.

A poco más de 48 horas del homicidio de tres funcionarios de Carabineros de Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado reactivaron con celeridad la tramitación de los proyectos de seguridad. Esto, luego de que las mesas de ambas cámaras decidieran suspender la semana distrital y territorial de los parlamentarios para avanzar en la discusión de las iniciativas.

En la Cámara Baja, los partidos acordaron, la tarde de este martes 30 de abril, continuar el debate del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) hasta las 21:00 horas. Además, decidieron sesionar hasta total despacho durante este jueves, tras el feriado del 1 de mayo. Mientras, desde la oposición se allanaron a tramitar la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, para lo que convocaron a una sesión de la comisión de Hacienda este viernes, entre las 10:00 y las 11:30 horas.

Así, ambas iniciativas podrían pasar a la sala de la Cámara de Diputados durante esa jornada, entre 16:00 y 19:00 horas.

En tanto, en el Senado, la Comisión de Constitución revisó, hasta total despacho, la reforma a la Ley Antiterrorista y el proyecto que modifica los plazos de la flagrancia. Así, las iniciativas pasarán a la sala de la Cámara Alta este jueves.

Estos fueron algunos de los momentos que marcaron las dos extensas jornadas legislativas.

La primera negativa de Maite Orsini (RD) a votar hasta total despacho

Con una controversia inicial por la ausencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien luego participó en la sesión y un minuto de silencio en honor a los carabineros fallecidos en Cañete, comenzó este lunes 29 de abril la sesión de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, donde se discutió el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Tras el homenaje, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), presidente de la instancia, consultó a los diputados si estaban de acuerdo con votar la ley hasta total despacho. Fue ahí cuando Maite Orsini (RD) pidió la palabra para intervenir.

“Compartiendo la premura en poder despachar este proyecto de ley en sala, como usted bien señala, es un proyecto de suma importancia, que llevamos un año discutiendo en estas comisiones unidas”, comenzó argumentando la parlamentaria.

Orsini sostuvo a continuación que “hay disposición” por parte de la bancada del Frente Amplio (FA) para “trabajar todas las horas que sean necesarias“. Sin embargo, expresó que “no podemos dar el acuerdo para votarlo hasta total despacho. No queremos que no se pueda discutir con la seriedad y con el tiempo que requiere”.

“Por lo tanto, presidente, disponibles a que haga sesiones de 10 o 12 horas. Pero citar hasta total despacho implica que, eventualmente, tengamos que despachar el proyecto con una discusión poco adecuada para la urgencia que tiene. Quisiera pedirle que pudiera fijar los horarios de las sesiones con todas las horas que estime pertinentes, pero sin establecer el total despacho“, cerró Maite Orsini.

Calisto respondió tajante: “El criterio de este presidente es tramitar hoy y mañana hasta total despacho. Por eso, voy a pedir un acuerdo”.

Después de algunas intervenciones de parlamentarios, Orsini volvió a tomar la palabra. “Antes de esta sesión, estábamos debatiendo y presentando indicaciones de consenso, firmadas por miembros del PC, FA, Republicanos. Y estábamos avanzando”, dijo.

“Si no hay voluntad para llegar a acuerdos, no podemos debatir ni convencernos entre nosotros, propongo que si usted quiere una tramitación celera, votemos el proyecto entero. Las indicaciones del Ejecutivo en un solo paquete, porque el resultado va a ser exactamente el mismo. Vamos a mandar a la Sala un proyecto vacío“, reclamó.

“Si eso es lo que pretende la oposición, hagámoslo de una vez. Votemos la indicación del Ejecutivo completa, en una sola votación”, cerró la diputada frenteamplista.

Fuentes del entorno de Maite Orsini explican a EL DÍNAMO que la oposición de la parlamentaria a la votación hasta total despacho fue acordada por la bancada del FA. Además, sostienen que el principal reparo del sector tiene que ver con el actuar de la oposición, que pretende rechazar todas las indicaciones del Gobierno.

Jaime Araya (ind-PPD), el otro diputado que rechazó votar hasta total despacho

Quien tampoco apoyó la votación del proyecto RUF hasta total despacho fue el diputado Jaime Araya (ind-PPD). En conversación con EL DÍNAMO, el parlamentario explicó que “este proyecto es demasiado delicado y con mucha técnica legislativa”.

“Es irresponsable pretender sacar de un día para otro lo que no se ha hecho en varios meses. Eso sería un triste espectáculo. Yo no voy a ser parte de aquellos diputados que no han hecho el trabajo durante meses, y a última hora quieren sacar cualquier cosa. Las cosas al lote nunca salen bien“, cuestionó.

“Es mentira que sea indispensable tener este proyecto para que las fuerzas armadas se sumen”, dice a EL DÍNAMO el diputado Araya (PPD). AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A juicio de Araya, “lo que necesitamos son reglas de uso de la fuerza que sirvan. Pero, para tranquilidad de la ciudadanía, hoy tenemos reglas de uso de la fuerza que funcionan. Por eso, todos los días salen carabineros y PDI a combatir el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país. Es mentira que sea indispensable tener este proyecto para que las fuerzas armadas se sumen”.

Según el parlamentario oficialista, se requiere “un buen proyecto, hecho con responsabilidad y seriedad. No pueden pretender ahogar el debate legislativo y hacer una tramitación exprés porque nadie hizo la tarea cuando correspondía”.

“Es inaceptable que se utilice una coyuntura tan dramática para pretender lavar la imagen del Congreso”, recalca Araya.

El apoyo de Vallejo: “No se trata de sacar en dos horas 200 indicaciones”

Consultada respecto al descuadre de los parlamentarios oficialistas, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), comentó que “el Gobierno siempre ha presentado esto con sentido de urgencia. Falta que el Parlamento avance efectivamente más rápido, pero también de manera razonable. Entonces, en esto hay que generar un equilibrio”.

Además, planteó en Tele13 Radio que la idea del Ejecutivo es que “esto se discuta y se discuta bien”. También, que el proyecto de RUF “no había avanzado nada en todo este tiempo a pesar de la urgencia de Gobierno. Hoy día se suspende la semana distrital, nosotros lo valoramos. Pero eso no significa que después de no haber discutido prácticamente nada en el proyecto, se pretenda sacar 200 indicaciones en una hora, sin una discusión”.

“Esto no significa legislar en caliente y a matacaballo, porque el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad”, remató.

Una tensa segunda sesión y la intervención de Gonzalo Winter (CS) por el feriado irrenunciable

Durante la segunda jornada de votación de la iniciativa, este martes 30 de abril, volvió a instalarse la polémica en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana. Nuevamente, la diputada Maite Orsini, en nombre del FA, rechazó entregar la unanimidad a la votación del proyecto hasta total despacho.

“Hasta las 12 de la noche”, insistió Orsini ante la consulta del presidente de la instancia, quien intentó zanjar el debate. Sin embargo, los cuestionamientos de los presentes no se hicieron esperar.

Al inicio de la segunda sesión, volvió a instalarse la polémica en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara. AGENCIA UNO.

El primero en tomar la palabra fue Gonzalo Winter (CS), quien apoyó la postura de la parlamentaria del distrito 9. “A las 12 de la noche comienza un feriado irrenunciable. Yo tengo duda de qué pasa con todos los funcionarios, incluyendo los abogados secretarios de la mesa. ¿Cómo va a resolver usted eso?”, preguntó.

El diputado Calisto contestó que “el país vive una situación crítica frente a la alta nivel de criminalidad y poder de fuego. Nosotros tenemos que dar una señal clara respecto al compromiso con el país. Hemos pedido un acuerdo para votar este proyecto hasta total despacho y el acuerdo no se ha dado”.

La intervención de Winter fue replicada en redes sociales por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. A través de X, la jefa comunal ―y carta presidencial de Chile Vamos― señaló que “Chile vive una crisis en seguridad. A pesar de esta dura realidad, un par de diputados del Frente Amplio están buscando todos los resquicios legales posibles para no avanzar en las leyes que necesitamos”.

“No quieren avanzar hasta total despacho en las RUF, señalando que hay feriado irrenunciable. Carabineros no tiene ese feriado irrenunciable y la inseguridad no para”, agregó la actual alcaldesa.

Durante el receso de la sesión, el diputado de Convergencia Social (CS) explicó a la prensa que “nosotros hicimos una propuesta de hacer sesiones de 14 horas, todos los días, hasta que esto termine. No creo que sesiones de 14 horas sea intentar obstruir“.

“Yo sólo hice ver que tenemos un problema práctico y pregunté cómo lo íbamos a resolver. Nosotros no tenemos feriado. Pero es un problema práctico porque legalmente las comisiones se deben transmitir al país, quedar grabadas en un sistema de sonido específico y se requiere que estén dos funcionarios que son ministros de fe”, aclaró Winter.

En ese sentido, el parlamentario planteó que “yo pregunté prácticamente cómo resolvíamos eso. Pero nunca lo condicioné a la unanimidad que di ayer y hoy. Y la señora Matthei ocupó esto, prácticamente, para decir que estamos a favor del terrorismo y de todos los males del país. Mi llamado a la derecha es dejar de convertir este drama en un espectáculo de conflictividad entre políticos”.

“Tenemos que legislar con seriedad. Y la derecha está permanentemente buscando las cámaras para introducir cualquier debate anexo para generar un conflicto y un show“, expresó.

La defensa de Araya a Maite Orsini: “Ha sufrido bullying por parte de la oposición”

“Muchos ojos están puestos en la Cámara de Diputados”, comenzó diciendo Jaime Araya durante la segunda sesión. En su intervención, el parlamentario acusó que Maite Orsini “ha sufrido bullying por parte de la oposición, injusto e infundado. Los llamaría a reflexionar. Cuando una persona sostiene, con el nivel de convicción que ella lo ha hecho, una posición política justa, no merece el maltrato que se le está dando ampliamente en los medios”.

Para el diputado independiente, que lidera la bancada PPD, “a veces, esto representa, más que una disputa política, signos de intolerancia y una posición abusiva, que no es justo que siga ocurriendo“. Araya agregó que “quiero manifestarle mis respetos a la diputada Orsini, por lo que ella ha hecho, las declaraciones que ha dado y la convicción que demuestra. Hay que tener faldas para hacer lo que ella ha hecho“.

El legislador emplazó a los parlamentarios opositores a “terminar con este auténtico bullying comunicacional por sus posiciones políticas. Eso crispa a la ciudadanía y es un mal ejemplo”.

“Los llamaría a reflexionar de cuáles son los límites de sostener una disputa política y del respeto a las personas. No nos olvidemos que, más allá de diputados, aquí hay hombres y mujeres que están sirviendo a nuestro país”, finalizó.

De esta manera, el independiente respondió a los cuestionamientos que han surgido desde la oposición al rol de la diputada Maite Orsini. Pero, también, a las peyorativas afirmaciones de Juan Manuel Astorga, quien en Radio Infinita sacó a la luz aspectos del pasado de Orsini y de su vida personal.

Mientras tanto en el Senado: el gesto de García Ruminot (RN) que destrabó la Ley Antiterrorista

En paralelo, en la misma sede del Congreso Nacional en Santiago, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado debatía las modificaciones a la Ley Antiterrorista y al proyecto de detención por flagrancia. Para discutir ambas iniciativas, la instancia contaba sólo con dos horas, lo que complejizaba la posibilidad de despachar los dos proyectos.

Sin embargo, la situación se destrabó luego de que se citara a una segunda sesión para las 17:00 horas. Para ello fue clave la llegada del presidente del Senado, José García Ruminot (RN), uno de los autores de la modernización a la Ley Antiterrorista.

Al inicio de la sesión, García Ruminot llamó a acelerar la tramitación de la iniciativa. “Este proyecto es muy trascendente. Hemos visto este fin de semana cómo tanto la ministra Tohá como el subsecretario Monsalve han tenido que dar explicaciones de por qué frente a un acto que reviste todas las características de terrorista no se puede aplicar la legislación. Esto, porque eso haría mucho más difícil la persecución penal. Eso es un absurdo. Tenemos la posibilidad de modernizar y adecuar nuestra legislación, con estándares internacionales, por supuesto. Ideal sería que lo pudieran despachar hoy… lo tenemos en tabla para la sesión del jueves”, instó.

Desde el oficialismo, la senadora Claudia Pascual (PC) aseguró que “se entiende la urgencia. Pero no quiero que quede una ley, que tengamos que al breve plazo estarla modificando. Estamos con la mejor de las voluntades, hay que avanzar lo más posible, pero no terminar a matacañón sólo porque hay sesión el jueves”. Su par Pedro Araya (PPD), en la misma línea, deslizó que “en esto no nos podemos equivocar” y llamó a no legislar “a matacaballo”.

Quien se allanó a la propuesta del presidente del Senado fue José Miguel Insulza (PS), que presidía temporalmente la comisión en reemplazo de Alfonso de Urresti (PS). “Se espera que al menos algún proyecto avance sustantivamente. Desgraciadamente, algunos proyectos difícilmente salgan esta semana. Vamos a sacar el proyecto con prudencia y con calma, pero vamos a hacerlo. Estoy dispuesto a sesionar mañana, pero tratemos de dar una señal”, dijo Insulza.

“Las señales políticas son importantes, y este Congreso Nacional está necesitado de señales políticas que muestren que está comprometido con las cosas”, agregó.

Tras ello, hubo un hecho que destrabó todo: el senador García Ruminot decidió retirar parte importante de las indicaciones al proyecto. Todo, con el objetivo de facilitar y acelerar la tramitación de la iniciativa. Después de eso, el oficialismo se abrió a despachar, durante esta semana, la reforma a la Ley Antiterrorista.

En tanto, a partir del mediodía, en el mismo Salón de los Presidentes, se reunió la Comisión de Seguridad Pública ―por donde ya pasaron las modificaciones a la norma―. La instancia ―presidida por el senador Iván Flores (DC)― tuvo como objetivo “reevaluar las prioridades en el despacho de las iniciativas legales”. Así, se conversó en torno a cuáles proyectos de seguridad serán tramitados por la Cámara Alta y cuál será su itinerario.

Uno de los presentes fue Francisco Chahuán (RN), quien valoró que “a diferencia de la Cámara de Diputados, el Senado está avanzando en generar una agenda legislativa que logre establecer más facultades y atribuciones a las policías para enfrentar los delitos. La Ley Antiterrorista es una ley que tenemos que despachar a la brevedad posible”.

“Una buena noticia es que hoy en la tarde la Comisión de Constitución va a despachar a la sala esta ley, para votarla este jueves. Eso nos va a permitir poder invocarla frente a situaciones dramáticas y dolorosas, como las de Cañete”, destacó.