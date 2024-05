Con rechazo a competencia de tribunales militares: Cámara aprueba Reglas de Uso de la Fuerza

3 de Mayo de 2024

En la previa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ya había anunciado que harían reserva de constitucionalidad si esta norma era aprobada por los diputados.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el artículo que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para policías y Fuerzas Armadas.

Por contrapartida, fue rechazada la indicación sumada en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de que los tribunales militares sean los que tengan competencia de cara a los delitos cometidos por uniformados en cuatro escenarios: en estado de excepción constitucional, resguardo de la infraestructura crítica, de zonas fronterizas o de procesos electorales.

En la previa, la ministra del Interior, Carolina Tohá, ya había anunciado que harían reserva de constitucionalidad si esta norma era aprobada por los diputados, en el marco de las Reglas de Uso de la Fuerza.

Para Tohá esta indicación “tiene una sola lógica; mostrarle una vez más a la ciudadanía que unos sí que están con las Fuerzas Armadas y otros no. Creo que las Fuerzas Armadas, cuando ven este debate o carabineros, se sienten desolados, no apoyados. Sienten que aquí reina una gran confusión, que no sabemos a dónde vamos”.

A pesar de este traspié, desde Chile Vamos y la oposición esperan reponer la competencia de los tribunales militares en la discusión en el Senado.

“Lamentamos que no se haya aprobado la justicia militar, sin ninguna duda que el Senado tiene una tarea pendiente respecto de eso, porque lo que necesitamos son garantías para que las fuerzas armadas y las policías puedan cumplir labores de orden público como corresponde, sin que esté en peligro su libertad”, declaró el diputado Andrés Longton (RN).

