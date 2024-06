“No señor, no mienta” al reto de Boric a Schalper: los momentos que marcaron la Cuenta Pública

1 de Junio de 2024

La Cuenta Pública del presidente Boric dejó una serie de momentos polémicos y otros no tanto en el Congreso Nacional.

Este sábado 1 de junio se llevó a cabo la Cuenta Pública 2024, liderada por el presidente Gabriel Boric, que se realizó en el Congreso Nacional. La ceremonia desarrollada en Valparaíso estuvo marcada por una serie de momentos polémicos y otros más distendidos, protagonizados por parlamentarios, como Diego Schalper, y el propio jefe de Estado.

El regalo del senador Moreira a Boric en la previa de la Cuenta Pública

A la llegada del mandatario al Congreso, fue recibido por una serie de autoridades, donde destacaba el senador UDI Iván Moreira, quien aprovechó la oportunidad para entregarle un regalo.

El hecho causó curiosidad y fue el propio legislador quien aclaró que el obsequio era un pequeño pin de la bandera chilena y palestina.

En declaraciones a La Tercera, Iván Moreira explicó que con ello buscaba destacar “su compromiso con la causa de libertad del pueblo de Palestina y defensa de los Derechos Humanos”.

“No señor, no mienta”: el freno de Boric a diputado UDI

Uno de los momentos más polémicos fue cuando el presidente Boric se refería a la economía, ya que tuvo un entrevero con uno de los presentes.

“Hemos creado más de medio millón de nuevos empleos, tuvimos buenas cifras en el último trimestre móvil…”, indicaba el jefe de Estado, cuando fue interrumpido por el diputado Sergio Bodabilla (UDI).

El diputado opositor le espetó que estos empleos se generaron en el sector público, ante lo cual Boric le respondió tajante: “No señor, no mienta”.

Las poleras del diputado Durán

El diputado Jorge Durán (RN) se robó todas las miradas en el hemiciclo, ya que durante el discurso de Gabriel Boric comenzó a utilizar diversas poleras para expresar su descontento con sus palabras.

Así, primero mostró una que decía: “No es anti-gabrielismo, es anti chantismo”.

Tras ello, el diputado Durán apareció con una nueva polera, esta vez con el mensaje: “¿Cuenta Pública o Cuenta Cuentos?”.

01 de julio 2024 / VALPARAÍSO Cuenta pública realizada por el presidente de la república, Gabriel Boric. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

El reto del presidente Boric a Diego Schalper en plena Cuenta Pública

Otro episodio controversial fue el anuncio de un proyecto de aborto legal, que provocó que varios diputados de oposición abandonaran el hemiciclo.

Ante el revuelo generado por esta situación, el presidente Gabriel Boric pidió que se le continuara seguir con su discurso y quien se llevó este reto fue el diputado Diego Schalper (RN), que nada tenía que ver en el asunto.

“Diputado Schalper, le pido por favor que me permita continuar”, fueron las palabras del jefe de Estado.

Sin embargo, posteriormente fue el propio diputado RN quien aclaró que no era parte del grupo que dejaba el Congreso y que Presidencia le pidió disculpas por la confusión.

“Está bien que me tenga presente como opositor firme y constructivo, pero debo señalarle que se equivocó en esta alusión. Yo no estaba sentado siquiera para donde miró. Agradezco que jefe de asesores me haya escrito lamentando confusión”, indicó en sus redes sociales.

La carta pidiendo la eutanasia que leyó Boric

En el marco de los anuncios en materia de salud, Gabriel Boric también tuvo palabras la eutanasia, indicando que presentará un proyecto para lo autoriza en casos de enfermedades terminales.

Para ello, leyó la carta que le envió Susana Moreira, quien le solicitó la eutanasia ante los constantes dolores físicos que le provoca su distrofia muscular, lo que no le permite tener “una vida digna”.

“Le digo a Susana que lo que me pide no está entre mis atribuciones, pero en tu nombre y en los de tantos otros invito a este Congreso a no evitar este debate. Por eso, anuncio que pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado”, puntualizó.