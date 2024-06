VIDEO – “Quedan en ridículo”: Boric respondió a vecinas de Arica que le gritaron “merluzo”

4 de Junio de 2024

El mandatario respondió a un grupo de personas que lo interrumpió en reiteradas ocasiones durante una actividad en Arica.

El presidente Gabriel Boric vivió un incómodo momento, cuando se encontraba dando un discurso en el marco de la inauguración del primer Centro Comunitario de Cuidados en Arica, donde un grupo de personas lo interrumpió con gritos.

En dicha actividad, el mandatario estuvo acompañado de las ministras Javiera Toro (Desarrollo Social y Familia), Carolina Tohá (Interior) y Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género). Además, en aquel lugar estaban la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, y el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola.

Desde el comienzo de su discurso, el jefe de Estado fue interrumpido por diversos gritos de personas que presenciaban la actividad.

El momento se mostró en la transmisión oficial del Gobierno de Chile, en la cual se escuchan gritos de apoyo como “Boric, amigo, el pueblo está contigo“, y otro grupo de opositores a su gestión, quienes le gritaron “merluzo” a Gabriel Boric en reiteradas ocasiones.

Luego de que las interrupciones y los gritos se hicieran más constantes, el presidente Boric respondió: “Yo no sé si quienes gritan eso, (si) ustedes saben, les cuento que me da mucha risa eso de merluzo, porque quedan mucho más en ridículo ustedes que yo cuando dicen ese nombre, y me causa harta gracia”.

En esa línea, el mandatario agregó: “Así que muchas gracias por contribuir a mi sentido del humor, estimados. Y muchas gracias también a quienes están apoyando allá atrás”.

¿Cómo se originó el calificativo de merluzo en Chile?

Este calificativo tomó fuerza en el país tras el cambio de mando de 2022, cuando el periodista español Carlos Herrera lanzó un duro comentario sobre el jefe de Estado chileno.

El mandatario sostuvo que la ceremonia se retrasó por el rey Felipe VI, lo cual desató la furia del corresponsal de España. “A los chilenos, con este merluzo, les esperan días de gloria“, ironizó Herrera sobre Boric.