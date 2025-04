Jara en modo presidencial: Matthei y la oposición la emplazan a renunciar mientras el oficialismo celebra su candidatura

Actualizado el 6 de Abril de 2025

Tras la proclamación de Jeannette Jara por parte del PC como candidata presidencial, Matthei la emplazó a renunciar.

La proclamación de Jeannette Jara como candidata presidencial del Partido Comunista (PC) generó variadas reacciones tanto de sus compañeros de alianza como en la oposición, dónde cuestionaron que la ministra del Trabajo haya sido escogida como abanderada sin haber renunciado aún a la cartera que lidera.

De hecho, esa fue la primera reacción de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. A través de su cuenta de X, Matthei lanzó sus dardos contra Jara: “Si el Gobierno respetara la institucionalidad, la ministra Jara debería haber renunciado cuando inició su campaña hace varias semanas. El abuso de los cargos públicos es corrupción“, dijo la ex alcaldesa.

En ese sentido, desde la coalición reafirmaron las críticas instando a Jara a renunciar lo más pronto posible al Ministerio del Trabajo.

“Si la ministra Jara quiere ser candidata, que lo haga desde el mismo punto de partida que cualquier ciudadano, no desde el escritorio del Ministerio del Trabajo. Sería inaceptable que el gobierno permitiera que se sigan confundiendo los límites entre el rol público y los intereses partidistas“, señaló la diputada y vicepresidenta de RN, Ximena Ossandón.

Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, se sumó al coro de las críticas, apuntando a que “lo de Jeanette Jara es inexplicable, demuestra una falta de decoro y respeto a las instituciones. Que se designe a una ministra en ejercicio como candidata presidencial me parece que refleja la decencia de la etapa final en que está este gobierno“.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, también cuestionó la designación de Jara, señalando que “no sé si hay precedentes de un partido político proclamando a una autoridad en ejercicio como su candidato presidencial. El decoro y el respeto por las instituciones hacía que la autoridad renunciara antes de ser proclamada. Es evidente que no se le puede pedir eso al PC, que de respeto por las instituciones republicanas no tiene idea alguna. ¿Qué hará el gobierno? ¿Un show hasta que el presidente llegue de India?”.

Oficialismo responde a Matthei y celebra proclamación de Jara

Ante los emplazamientos de la oposición, desde el oficialismo se encargaron de recordar que Evelyn Matthei, en 2013, cuando fue también candidata presidencial, fue nominada cuando aún era ministra del Trabajo de Sebastián Piñera.

“Evelyn Matthei llama corrupción que Jeannette Jara sea proclamada mientras es ministra. Matthei, que andaba de candidata y cobraba como alcaldesa. Y que además, el 2013 fue proclamada candidata mientras también era ministra del Trabajo. Y lo dice con un semblante de madera”, emplazó el diputado Daniel Manouchehri (PS).

El diputado Luis Cuello (PC) también blindó a Jara replicando a la abanderada de Chile Vamos: “La virulencia de Evelyn Matthei contra Jeannette Jara sólo se explica en el temor. Matthei no tiene nada que mostrar, salvo su oposición a subir el sueldo mínimo. Aunque tal vez, la candidata de Chile Vamos esté orgullosa de haber contratado al ex fiscal Guerra como experto en probidad”, apuntó Cuello refiriéndose al contrato que suscribió la Municipalidad de Providencia con el ex persecutor Manuel Guerra cuando Matthei era alcaldesa.

Pero más allá de la polémica, otras figuras de la alianza de Gobierno y candidatos felicitaron a Jeannette Jara por su nominación.

“Mi saludo fraterno a Jeannette Jara por asumir la candidatura del Partido Comunista. Su participación en la primaria sin duda fortalece el proyecto transformador del oficialismo. Que sea un buen y fructífero debate entre todas las fuerzas del progresismo”, sostuvo Gonzalo Winter, abanderado del Frente Amplio.

Carolina Tohá, candidata del PPD, se sumó a las felicitaciones al señalar que “fuimos compañeras en el gabinete y ahora nos toca encontrarnos desde distintas propuestas en las primarias. Que este proceso fortalezca al país. Vamos por más democracia”.