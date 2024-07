Llamados a declarar Estado de Sitio: fuego amigo en el oficialismo por crisis de seguridad golpea al Gobierno

18 de Julio de 2024

La reciente ola de crímenes registrada en los últimos días en la capital abrió nuevamente la discusión al interior del oficialismo, liderada por el PS, de usar a la fuerza militar en labores de seguridad pública.

La ola de violencia que se vivió el pasado fin de semana en la Región Metropolitana, que dejó un saldo de 17 fallecidos en diversos hechos de sangre, hizo que desde el propio oficialismo surgieran nuevamente voces que instaran al Gobierno a sacar a los militares a la calle para hacer frente a la crisis de seguridad.

El primero de ellos fue el senador José Miguel Insulza (PS), quien fue directo al grano: “El Gobierno debe decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana”, agregando que “20 muertos en un fin de semana es una locura. Esto se puede ir naturalizando, y si eso ocurre, entramos en una zona de no retorno”.

Sus palabras fueron compartidas por su par Juan Luis Castro, que declaró “la inseguridad en la Región Metropolitana ha alcanzado niveles críticos. Es urgente que se declare Estado de Sitio para recuperar la tranquilidad de nuestra gente”.

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, se sumó a la postura de los senadores de su partido de usar todas las herramientas que permitan combatir la crisis de seguridad, incluyendo – con reticencia- el uso de militares.

“El Estado de derecho debe hacer uso de todas las herramientas que faculta la Constitución. Si se estima por el presidente y su equipo asesor que es necesario tener un Estado de Excepción en la Región Metropolitana, estamos de acuerdo“, expresó a CNN Chile.

Vodanovic puntualizó que “nosotros vamos a apoyar, y lo hemos hecho, todas las medidas que sean necesarias, pero insisto en que tener militares custodiando las calles no es la solución“.

Por contrapartida, la diputada Ana María Gazmuri (AH) tomó distancia de la postura del PS, asegurando que “tenemos que mirar esto integralmente, la primera reacción suele ser pedir más mano dura, estado de sitio, pero no necesariamente vemos que eso es lo que resuelve el problema de fondo”.

Boric se abre al uso de militares y el PC guarda silencio

Ante estas peticiones, el presidente Gabriel Boric dejó abierta la puerta para hacer uso de esta facultad constitucional, pero dejando en claro que “la experiencia comparada respecto a lo que significa involucrar a Fuerzas Armadas, que no están preparadas para esto, en zonas urbanas”.

“La experiencia comparada no es positiva, pero no descarto ninguna herramienta constitucional. Lo que importa en estos casos es que las herramientas que tengamos dan resultado y las herramientas que actualmente se han ocupado en la Región Metropolitana no han tenido los resultados esperados, por lo que debemos avanzar en nuevas medidas”, puntualizó el jefe de Estado desde Paraguay.

Ya de vuelta en La Moneda, el presidente Boric se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario Manuel Monsalve, donde anunció que este jueves a primera hora se reunirá el Gabinete Pro Seguridad.

Mientras tanto, el Partido Comunista no quiso sumarse a la discusión sobre declarar Estado de Excepción o de Sitio en la capital, y se limitó a pedir que diversos estamentos del mundo social se sumen a la discusión de medidas para enfrentar la crisis de seguridad.

“Convocamos a todos los sectores de la sociedad, incluyendo partidos políticos, la CUT, federaciones de estudiantes, universidades, organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, sector privado y ciudadanía en general, a unirse en un gran Acuerdo Nacional. Este acuerdo debe establecer un compromiso firme y transversal para enfrentar y erradicar el crimen organizado y el narcotráfico, con el objetivo de proteger la vida y los derechos fundamentales de toda la ciudadanía”, aseveró en una declaración pública.