Anuncio de acusación constitucional a ministra Carolina Tohá divide a la oposición

17 de Julio de 2024

La intención del Partido Social Cristiano de llevar a Carolina Tohá al banquillo ya encontró el rechazo de RN.

El anuncio de la diputada Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano, de una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras el sangriento fin de semana registrado en la Región Metropolitana, no ha encontrado el apoyo requerido dentro de la oposición.

“La crisis de seguridad en nuestro país es insostenible y el Gobierno tiene una venda en los ojos en materia de seguridad y no se dan cuenta de que Chile no resiste más esta ola de violencia. Más de 15 homicidios en cuatro días son más que suficientes para darnos cuenta y confirmar que la agenda de seguridad en nuestro país no está funcionando”, declaró la presidenta del PSC.

Sara Concha expresó que “creemos que esta acusación constitucional va a contar con el apoyo suficiente en el Congreso Nacional, porque la seguridad en nuestro país es una prioridad y debemos ponerle urgencia, porque no hay nadie que esté ajeno a esta compleja situación”.

Sin embargo, los deseos de Concha no tuvieron eco, ya que la bancada de Renovación Nacional se mostró contraria a la acusación constitucional contra Tohá.

La legisladora Ximena Ossandón, jefa de bancada, precisó que “aquí no se trata de qué partido o sector es el que hace la apuesta más alta para quedarse con el punto comunicacional y político. Se trata de trabajar en conjunto para entregar soluciones legislativas y políticas frente a la crisis de seguridad en que nos tienen sumidos el crimen organizado. A las familias no les importa si un ministro se va por ineficiente o no, les importa que les aseguren que si ellos o sus hijos salen de su casa, regresarán con vida a sus hogares. Los 15 homicidios de la última semana son un llamado urgente a la acción y a la unidad para devolver la tranquilidad a nuestros vecinos”.

“Si bien la acusación constitucional es una herramienta legal que nos otorga la Constitución, hay que ser lo suficientemente responsables y realistas para proponer algo como eso. Al parecer, los colegas del Partido Social Cristiano no han aprendido nada de los errores anteriores y siguen impulsando acusaciones antes de tener los votos en la mesa”, disparó la diputada Ossandón.