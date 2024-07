Desde Matthei hasta la ministra Orellana: las críticas transversales contra Javier Macaya por defensa a su padre

23 de Julio de 2024

Tanto el oficialismo como la oposición han reprochado duramente al senador luego de defender a su padre tras ser condenado por abuso sexual contra menores.

Compartir

El senador Javier Macaya (UDI) enfrenta críticas transversales por defender públicamente a su padre, Eduardo Macaya Zentilli, luego de que fuera condenado por el delito de abuso sexual reiterado contra menores.

“Yo como hijo, estoy del lado de mi padre“, expuso el presidente de la UDI en Mesa Central. Además, cuestionó a los videos que se presentaron como medios de prueba de los abusos, asegurando que su padre fue grabado sin su consentimiento y que fueron editados.

Bajo este contexto, diversas figuras políticas del oficialismo y oposición se han pronunciado sobre este tema y han rechazado la postura del parlamentario.

Los duros cuestionamientos de la oposición a Javier Macaya

La más reciente fue la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, quien a través de su cuenta de X rompió el silencio: “Quiero ser absolutamente clara, la defensa de los niños, niñas y adolescentes es intransable”.

“Los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave donde solo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y de su bienestar“, agregó.

Minutos antes de estas declaraciones, la actual candidata por la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, conversó con CNN Radio y recalcó: “Acá hay una sentencia muy clara por un delito contra niñas“.

“El senador Macaya, en términos personales, tiene todo el derecho a acompañar a su padre”, añadió. Sin embargo, hizo hincapié en que “cuando eres una figura política no puedes desdoblarte de esa manera. No existe ese desdoblamiento”.

Al ser consultada sobre si debería renunciar a su rol político, la ex ministra expuso que “eso es una elección. Tú decides acompañarlo en lo humano, perfectamente tienes el derecho a hacerlo. Pero tú como figura política y presidente de un partido no puedes desdoblarte cuando hay una sentencia judicial de un delito tan grave contra menores de edad”.

El candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, también abordó el caso de Macaya en Radio Futuro y dijo que “el hijo señaló que confiaba en la inocencia del padre, es difícil separar al hijo del senador. Creo que en este caso lo que tiene que primar es la igualdad ante la ley”.

Con respecto a los dichos del senador para defender a su padre, el ex ministro de Defensa declaró: “Nadie puede esperar tener consentimiento cuando te graban cometiendo un delito” y que “lo que sí tiene que haber es igualdad ante la ley, tiene que haber un criterio, el mismo que se le aplicaría a un ciudadano cualquiera. Sin embargo, que lo hayan tenido separado, no me parece”.

El diputado Gonzalo de la Carrera (IND) este lunes por medio de su cuenta de X criticó duramente al timonel de la UDI y expuso: “Entiendo que defender al padre es lo natural. Pero acá no es que exista un supuesto abuso, sino que una condena efectiva por abusar de sus nietas, con pruebas a través de audios y videos. ¿Te volviste loco Macaya?”.

Las críticas del oficialismo a Javier Macaya y a la UDI

En entrevista con CNN Radio, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana dijo que la defensa del senador gremialista a Eduardo Macaya son “una señal de desprotección a las víctimas“.

Por su parte, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve manifestó que “lo que creo que todo el país espera es que esa persona cumpla la condena”.

Desde la bancada feminista de la Cámara de Diputados, Emilia Schneider (FA), reprochó duramente a la UDI y a su presidente. “Los hijos no son culpables de los delitos de los padres, pero los políticos sí son responsables de sus declaraciones y sus dichos. La defensa que hizo el senador Macaya de su padre, abusador de menores, es inaceptable. Y más inaceptable aún es el silencio de la UDI“, declaró.

Por su parte, el legislador Daniel Manouchehri (PS) expresó que “nos parece indecente que el señor Macaya hoy día sea sujeto a estar en un domicilio. Yo espero que en ese domicilio de verdad no haya niños, porque (…) es un peligro para la sociedad. Nos parece que una persona que existe en todos los argumentos para demostrar que es un pedófilo tiene que estar tras las rejas”, sentenció.